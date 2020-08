Werkhovense Stevensroute

Werkhoven - De Stevensroute belooft een volwaardig alternatief te worden voor de jaarlijkse Werkhovense Stevensmarkt. Zaterdag 5 september verkopen meer dan veertig Werkhovense deelnemers hun koopwaar voor hun huis.

Vanaf 12.00 uur vanaf de Brink in Werkhoven kun je met behulp van een plattegrond op zoek naar de diverse adressen, waar mooie, grappige en verrassende koopwaar te vinden is. Uiteraard op veilige 1,5 meter afstand.

Naast de Stevensroute langs diverse koopwaar zijn er activiteiten voor de kinderen bij de Stevenskerk. Er wordt goed gezorgd voor de inwendige mens en in het clubhuis van muziekvereniging Constantia draait de historische dorpsfilm ‘Werkhoven toen’. Langs de route is gezorgd voor toiletpunten.

Er zijn mooie prijzen te winnen bij de vertrouwde loterij. De kaartverkoop start om 12.00 uur op de Brink met om 17.00 uur een online trekking.