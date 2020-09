'De fiets pakken in Zeist is gezond, leuk en duurzaam‘

zeist - 'Fietsen in en om Zeist’ is een activiteit van ‘Zeist op de Fiets’, onderdeel van Samen Duurzaam Zeist. De vier initiatiefnemers willen bewoners van Zeist stimuleren om vaker de fiets te pakken. Ingeborg Barendse van Samen Duurzaam Zeist sprak me één van de vier, Ernest Schuler, over zijn zoektocht naar leuke en toegankelijke fietsroutes.

Fiets stimuleren

Ernest: “Fietsen is goed voor de gezondheid, maar ook voor de omgeving. Het zorgt namelijk niet voor geluidsoverlast of uitlaatgassen. Bovendien neemt een fiets minder ruimte in beslag dan een auto. Zowel onderweg als geparkeerd. Het doel van ‘Zeist op de Fiets’ is om het gebruik van de fiets te stimuleren. Dit doen wij onder andere door een overzicht van leuke fietsroutes in Zeist en omgeving aan te bieden. Deze zijn te vinden op onze website. Hier kunnen fietsers ook achtergrond informatie vinden over de fietstocht. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de natuur en het landschap of over historische gebouwen. Zelf ben ik ook een fanatiek fietser en ik haal er veel plezier uit om met deze achtergrondinformatie meer kleur te geven aan een fietstocht. De tochten zijn niet al te lang, ongeveer 10 kilometer, en hierdoor zeer geschikt om met het hele gezin te rijden.”

Nieuwe routes

Op de website vind ik zeven fietsroutes in Zeist. Van 10 tot 40 kilometer. En ook nog vijf routes in de omgeving van Zeist. Met kaartmateriaal en routebeschrijving. Er zit ook een link bij naar een routeplanner van de Fietsersbond. Hiermee kun je zelf je route uitstippelen. “Momenteel werken we aan een nieuwe fietsroute in Zeist-West. We zijn altijd op zoek naar nieuwe routes om aan ons overzicht toe te voegen. Ook horen we graag van mensen die een route hebben gefietst, wat ze ervan vonden. Soms moeten routes aangepast worden of de achtergrondinformatie uitgewerkt worden. Hiervoor zoeken wij nog geïnteresseerden.” Heb jij interesse? Of ken jij een fietsroute die nog op de lijst van ‘Zeist op de Fiets’ ontbreekt? Stuur een e-mailbericht naar info@zeistopdefiets.nl.

Meer weten? Zie ook de website www.ZeistOpDeFiets.nl.

duurzaam denken, duurzaam doen