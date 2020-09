startschot nieuw seizoen badmintonners b c zeist

Tijdens een bijeenkomst van bestuur en veel leden van Badmintonclub Zeist is het startschot gegeven voor een kersvers badmintonseizoen. De eerste speelavond in sporthal Dijnselburg is op woensdag 2 september.

zeist - De oudste shuttlevereniging van Zeist heeft voor iedereen wat in het sportvat. Zo kunnen beginners en recreanten zich aanmelden voor wekelijkse trainingen naast het zelf met en tegen elkaar spelen. Ook is de sportclub actief in de districtscompetitie. Eind september gaat een gemengd team van start. Leden kunnen zich ook intekenen voor de interne laddercompetitie waarbij enkelspelen en dubbels worden gespeeld.

Inloopavond

Een inloopavond staat gepland op woensdag 16 september tijdens de actie de ‘Week van het badminton’. Wie een keer het spelletje met racket en shuttle wil proberen is welkom. Voor opvang wordt gezorgd en alle materialen liggen vanaf 19.45 uur gratis klaar. Iedereen vanaf zestien jaar is welkom.

Aanmelden

Voor meer informatie over de badmintonclub: www.bczeist.nl. Ook hier kunt u zich aanmelden om een keer geheel vrijblijvend te komen spelen in de hal.