Hoog bezoek komt per koets en te paard

In de serie over beroemde personen die ooit Zeist bezochten vertelt de Zeisterse inwoner en Royaltykenner Anne Louis Cammenga dit keer over Hortense de Beauharnais, koningin van Nederland van 1806 tot en met 1810. Zij deed Zeist aan samen met haar man Lodewijk Napoleon, koning van Nederland. Dat was op Goede Vrijdag 1810, namelijk op 20 april van dat jaar.

zeist - Cammenga vertelt: ‘Hortense had die dag nog de mis bezocht in het koninklijk paleis in Utrecht. Opgemonterd door dit kerkbezoek werd spontaan besloten tot een bezoek aan het nabijgelegen Zeist.

Bliksembezoek

Het werd een bliksembezoek, want de kranten vermelden dat het koninklijk paar om 15.00 uur weer in Utrecht terug was. Lodewijk ging te paard naar Zeist en Hortense reisde per koets, voortgetrokken door zes paarden. Zij bezochten het Slot Zeist, de tuinen en de Slotgracht.

Kinderloos

Hortense werd in 1783 in Frankrijk geboren. Tijdens de Franse Revolutie werd haar vader Alexandre onthoofd. Haar moeder Josephine zat ook in de gevangenis maar kwam in 1794 vrij na de val van Robespierre. Josephine was mooi en de latere generaal en keizer Napoleon werd verliefd op haar. Ze trouwden maar hun huwelijk bleef kinderloos. Daarom werd besloten Hortense, dochter van Josephine, en Lodewijk Napoleon, broer van Napoleon, aan elkaar uit te huwelijken. Hun nageslacht moest dan de opvolgers voor Frankrijk en Nederland leveren. In zekere zin is dit ook gebeurd: de derde zoon van Hortense werd uiteindelijk in 1852 keizer Napoleon III.



Hortense was een hoogstaande, goedhartige, buitengewoon cultureel onderlegde vorstin en een zéér liefhebbende moeder.’

In 1806 werd Lodewijk Napoleon koning van Nederland. Hortense werd koningin. Overal waar zij kwam maakte zij een gunstige indruk. Ze zou zich in Nederland hartstochtelijk wijden aan liefdadigheidswerk in navolging van haar grote voorbeeld, de in 1793 onthoofde Franse koningin Marie Antoinette. In 1810 annexeerde Napoleon ons land. Lodewijk Napoleon ging maar Italië en Hortense kwam uiteindelijk in Zwitserland terecht. Daar beleefde ze een gelukkige periode en ontving ze, kunstzinnig als ze was, vele musici, literatoren en schilders, zoals de schrijvers Alexandre Dumas en Lord Byron, de componist Franz Listz en de schilder Ary Scheffer. Hortense componeerde 140 muzikale werken en schreef ook het lied "Partant pour la Syrie" dat van 1852 tot 1870 het Franse volkslied was.

Trots

Hortense bleef haar hele leven trots op het feit dat zij koningin van Nederland was geweest. Bij bezoeken liet zij zich altijd aankondigen als la reine de Pays Bas. Hortense overleed tenslotte in 1837. De van haar drie zonen enig overgebleven zoon, de latere Napoleon III, was bij haar sterfbed aanwezig.

