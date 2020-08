Samenspeeldag van Jeugdorkest OpStreek!

driebergen- OpStreek organiseert op 19 september van 10.00 uur tot 17.00 uur een samenspeeldag. Speel je een strijkinstrument, blaasinstrument of slagwerk, doe dan mee! OpStreek wil zo aan alle kinderen die een instrument spelen gelegenheid bieden om een keer samen met leeftijdsgenoten in een echt orkest te spelen. Aan het einde van de dag volgt er een kleine uitvoering, die voor ouders digitaal te volgen is. Plaats: Aurora, De Woerd 3a Driebergen. Meedoen: info@opstreek.eu.