'Zuinig zijn op lokale ondernemers'

“De eerste paar weken waren best pittig, vooral door de onzekerheid. Maar je merkt dat je als ondernemer eigenlijk meteen in de creatieve modus schiet en vooral kijkt naar de mogelijkheden."

zeist - "Dat geldt voor mij met de winkel maar ook voor mijn vrouw die een pilatesstudio heeft. Op de avond dat de lockdown werd aangekondigd verdween ze achter haar laptop en de volgende dag gaf ze al haar eerste online les.

Pijlen op de vloer

De winkel is altijd open gebleven, natuurlijk wel met de nodige maatregelen. We draaiden ‘solo’ zodat we elkaar niet zouden kunnen besmetten, dat gaf wel een hogere werkdruk en daarom hebben we tijdelijk de koopavond en koopzondag geschrapt. Langzamerhand kwamen er ook regels bij: pijlen op de vloer, bordjes met waarschuwingen, een ontsmettingspaal en plexiglas schermen.Klanten kwamen al snel weer hun koffie en thee bij ons halen. Ook bij thuiswerken is er behoefte aan goede koffie. Sommige klanten hebben van hun werkgever zelfs cadeaubonnen voor ons gekregen of ze mogen de bonnetjes declareren."

Maak me zorgen

"Ik mag echt niet klagen: na die eerste weken zijn we min of meer terug naar normaal gegaan. We faciliteren klanten die niet naar de winkel kunnen of willen komen met bezorging door de Lokalist (voorheen Verstaxi) of onszelf. Al het personeel is gewoon in dienst gebleven, daar heb ik geen moment over na hoeven denken. De tegemoetkoming van €4000 heb ik in de eerste weken wel aangevraagd en gekregen maar is achteraf niet nodig geweest. Die betaal ik straks heel graag weer terug. Ik maak me vooral zorgen om heel veel andere winkels hier op de Slotlaan – hoe ziet het er hier over één of twee jaar uit? We moeten zuinig zijn op onze diversiteit aan winkels en horeca. Ik hoop dat mensen veel lokaal blijven of gaan kopen. Nu nog meer dan ooit.”

Bas van Leeuwen, franchisehouder Simon Lévelt https://www.simonlevelt.nl/winkels/zeist

Dit verhaal kwam tot stand door Ondernemend in Zeist, een initiatief van een aantal zelfstandig ondernemers, Samen voor Zeist, Ondernemersplein Zeist en Hart van Zeist om de ondernemers in de gemeente aan het woord te laten over hoe zij geraakt worden door de coronacrisis. Kijk op www.ondernemendinzeist.nl voor meer verhalen.





