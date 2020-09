Sta je elke dag in de file wanneer je op weg bent naar je werk? Of heb je moeite om op tijd de trein te halen? Het is flink balen, wanneer je lang met je schoudertas op het station staat te wachten. Misschien is het een goed idee om wat vaker je fiets uit de schuur te halen. Lees hieronder wat de voordelen van fietsen zijn.

1. Fietsen is gezond

De allerbelangrijkste reden om met de fiets te gaan is dat het goed is voor je gezondheid. Zo gaat je conditie vooruit. Wanneer je een half uur fiets op een gemiddeld tempo verbrandt je zo’n 200 kcal. Door de inspanning bouw je je conditie op. Bovendien doorstroomt je bloed beter en worden afvalstoffen in je lichaam gemakkelijker afgevoerd. De frisse lucht die je inademt en het zonlicht wat je opdoet is eveneens mooi meegenomen. Datezelfde geldt voor de energie die je ervoor terugkrijgt. En hoe fijn is het om niet meer dagelijks in de file te staan?

2. Het bespaart je geld

Door de auto wat vaker te laten staan en de fiets te nemen bespaar je geld aan brandstof. Natuurlijk moet je wel over een goede fiets beschikken, maar als je die eenmaal hebt en je fietst er regelmatig op dan kan dat best wat brandstof besparen. Naast brandstof bespaar je parkeerkosten en onderhoudskosten. Zo hou je geld over voor andere uitgaven zoals bijvoorbeeld die die leuke handtas dames of clutch die al een tijdje op je verlanglijstje staat. Trappen maar!

3. Goed voor het milieu

Wanneer je gaat fietsen stoot je geen schadelijke stoffen uit. Dit in tegenstelling tot met de auto gaan. Uitlaatgassen veroorzaken luchtverontreiniging. Bovendien versterk je het broeikaseffect door auto te rijden. Door vaker de fiets te pakken draag je bij aan een beter milieu. Daarnaast neem je minder ruimte in op de weg en zorg je ook nog eens voor minder geluidsoverlast.

4. Genieten van de omgeving

Door te fietsen zie je veel meer van de natuur en beleef je de seizoenen intenser. Wat dacht je van de wind door je haren of de zon op je gezicht? Kies mooie routes door de natuur en wie weet spot je vogels of andere dieren die je normaal gesproken in de auto nooit ziet. Want nog een voordeel van op de fiets is dat je nieuwe plekken ontdekt. Plekken waar je met de auto niet mag komen. Op de fiets kan je gemakkelijk ergens tussendoor zelfs als een weg ergens afgesloten is.

5. Gezelligheid

Alleen naar je werk fietsen is niet zo gezellig. In je vrije tijd is het leuk om met vrienden of familie op pad te gaan. Tijdens het fietsen kan je lekker bijpraten. Maak eens een fietstocht in een andere omgeving en bouw met zijn allen samen nieuwe herinneringen op. Het is heerlijk om met zijn allen buiten in beweging te zijn en in het gezelschap van mensen die het ook fijn vinden om te fietsen.