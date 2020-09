Pak 't op: World CleanUpDay ook in Zeist

Zeist doet op zaterdag 19 september weer mee aan World CleanUpDay. In een dag ruimt de wereld samen met vrijwilligers uit 180 landen zoveel mogelijk zwerfafval op.

Zeist - Vanwege de coronamaatregelen dit jaar geen groot centraal evenement, maar een aantal challenges, zodat iedereen op z’n eigen tijd en plek, maar wel met een gezamenlijk doel aan de slag kan. World CleanUp Day 2020 zal er dus vanwege het coronavirus anders uitzien dan je gewend bent. Je gaat daarom niet met grote groepen op pad en houdt nog steeds 1,5 meter afstand, wat buiten goed kan.

Om toch elkaar te motiveren zijn er in Zeist vijf challenges in het leven geroepen:

#wijkenchallenge: welke wijk krijgt het meeste afval bij elkaar? Geef je op als ambassadeur.

#scholierenchallenge: welke klas raapt het meeste zwerfafval?

#ondernemerschallenge: bij welke winkelier of restaurant kun je al met je eigen verpakking terecht?

#ploggingchallenge: welk team haalt hardlopend de meeste blikjes uit de berm?

#peukenpatrouille: wie pikt de meeste sigarettenpeuken op in het Centrum?

Voor iedere groep zijn er materialen als grijpers, handschoenen en zakken voor PMD en restafafval. Met je groep of alleen raap je op je eigen plek en moment zoveel zwerfafval op en meldt dat bij de organisatie. Vergeet niet een foto van je groepje en je opbrengst te maken. Via Facebook worden de winnaars van de verschillende challenges bekendgemaak; er zijn leuke prijzen te winnen.

Ieder kan zich opgeven via cleanupdayzeist@gmail.com of via het Facebook evenement op pagina van CleanUpDay Zeist. Doe je mee? Pak ’t op! CleanUupDay Zeist is een initiatief van Linda Ooms, Liesbeth Geijtenbeek, Lilly’s Plastic Pick up en Liesbeth Raymakers.