Monuta Nijenheim is er voor u, ook in Zeist.

Het team van uitvaartverzorgers in Zeist staat dag en nacht voor u klaar. Ook als iemand niet of elders verzekerd was. Maar wat zijn de eerste stappen die u zelf neemt na een overlijden van een dierbare en wat kan de uitvaartverzorger betekenen? We zetten het op een rij.

Zeist - Na een overlijden moet als eerste de huisarts gebeld worden. Deze stelt een verklaring van overlijden op. Is iemand in het ziekenhuis of een zorgcentrum overleden? Dan neemt het personeel contact op met de arts. Daarna schakelt u de uitvaartverzorger in. De uitvaartverzorger komt dan langs om alle wensen te bespreken. Voordat de uitvaartverzorger er is, is het handig om na te gaan of de overledene een uitvaartverzekering had en of er uitvaartwensen zijn vastgelegd. Kijk ook of er een testament, wilsbeschikking of donorcodicil is. Monuta kan altijd de uitvaart verzorgen, ook zonder verzekering.

De uitvaartverzorger zal alle praktische zaken uit handen nemen zodat u zich kunt richten op het laatste afscheid. Tijdens het eerste gesprek worden alle wensen besproken en krijgt de uitvaartverzorger een beeld bij hoe de overledene in het leven stond. De uitvaartverzorger neemt niet alleen de praktische zaken uit handen, maar denkt ook mee met het vormgeven van de laatste wensen. De uitvaartverzorger komt zelf uit de regio en is daarom bekend met alle lokale mogelijkheden, zoals lokale gebruiken en afscheidslocaties. Wat betreft de catering is er veel mogelijk. Naast koffie met cake, kunt u ook kiezen om het lievelingseten of -drinken van de overledene te (laten) serveren.

Dag en nacht bereikbaar



Bel als u meer wilt weten over wat de uitvaartverzorger voor u kan betekenen. Voor het regelen van een uitvaart is Monuta Nijenheim bereikbaar op 030 - 695 14 44.