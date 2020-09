Hond Pico nog steeds vermist

Zeist - De hond Pico wordt al enige tijd vermist. Pico is een lichtwitte Spaanse Galgo, een windhond. Hij is op 6 juli in het Panbos in Bilthoven ontsnapt en is nu nog steeds vermist. Mogelijk is hij al niet meer in Bilthoven, maar verder de regio in.

Speciale kenmerken: gelige vlek op nek/rug, brede bruin/zwart/gouden halsband met mogelijk nog een stuk riem daaraan.Pico is niet benaderbaar, hij is angstig en zal vluchten. Jaag hem dus alstublieft niet op! Wat wel te doen als u hem ziet: bellen met tel. 06 - 11511065 en een foto van hem maken als dat lukt. Dank u wel, namens zijn baasje en het zoekteam van WIOA.