Het verschil in premie tussen de verplichte WA-autoverzekering en de veel uitbreidere ‘beperkt casco’ variant wordt steeds kleiner. Dit blijkt uit vergelijkingscijfers van Independer, het grootste vergelijkingsplatform van Nederland. De beperkt cascoverzekering biedt toegevoegde dekking voor onder meer auto-inbraak en autodiefstal. Het premieverschil tussen deze twee soorten verzekeringen is inmiddels nog maar een paar euro per maand.

Veel misverstanden over dekking

De meeste mensen willen graag een goedkope autoverzekering. Maar bij schade zijn er nogal wat misverstanden over wat nu wel en niet verzekerd is. Zo spreekt Independer vaak consumenten die - ten onrechte - denken dat ze met een WA-polis verzekerd zijn voor inbraakschade aan hun auto. Dat is een tegenslag, want kosten voor inbraakschade kunnen behoorlijk in de papieren lopen. Alleen met een beperkt cascodekking (en de duurdere volledig cascodekking) ben je tegen inbraakschade verzekerd. Bovenop de WA-dekking, biedt de beperkt cascoverzekering ook dekking bij diefstal van de auto. Tegelijk ben je ermee verzekerd tegen inbraak, schade door ruitbreuk, brand, storm, hagel en aanrijdingen met dieren. Bij volledig casco is bovenop de WA-dekking alle schade aan de eigen auto gedekt, ook als je de schade zelf veroorzaakt.

Voor minder dan 5 euro per maand veel uitgebreider verzekerd

De premies voor de autoverzekering stijgen al jaren. Toch wordt het gemiddelde verschil tussen de premies, voor WA en beperkt casco, elk jaar kleiner. De lagere premie van WA steeg sinds 2015 sneller dan de hogere premie van beperkt casco. Hierdoor is het verschil nu vaak nog maar een paar euro per maand. In bijna 40 procent van de vergelijkingen die mensen bij Independer maken, is het verschil minder dan 5 euro. Independer ziet dat mensen steeds vaker eieren voor hun geld kiezen, en hun auto uitgebreider verzekeren. De beperkt cascoverzekering wordt elk jaar vaker gekozen en is dit jaar zelfs de meest gekozen dekking. Van de mensen die autoverzekeringen vergelijken, zoekt inmiddels 38 procent naar beperkt casco, 25 procent naar WA en 37 procent naar volledig casco. De politie maakte melding van 50 duizend auto-inbraken in 2019. Je auto beperkt casco verzekeren kan dan een goede afweging zijn. Juist nu je voor een paar euro extra zoveel meer dekking krijgt.