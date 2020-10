Sinterklaas in Zeist: alternatief programma zonder intocht

De Sinterklaasintocht in Zeist gaat dit jaar niet door. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om alle kinderen met hun ouders op een veilige manier te kunnen ontvangen. Daarom heeft de Sinterklaas Intocht Zeist Organisatie (SIZO), in overleg met de gemeente, besloten om geen intocht te organiseren. Dat geldt ook voor het ‘Slot van Sinterklaas’.

Zeist - Sinterklaas wordt traditiegetrouw elk jaar voor het gemeentehuis ontvangen door burgemeester Koos Janssen, samen met de wethouders van Zeist. De Sint logeert dan altijd in Slot Zeist. Erwin Hagen van de Sinterklaas Intocht Zeist Organisatie (SIZO): “De veiligheid en gezondheid van het publiek en de vrijwilligers staan voorop. Die kunnen we nu niet garanderen met alle maatregelen die gelden om het coronavirus er onder te krijgen. Heel jammer, want we willen de kinderen en ook de vele vrijwilligers natuurlijk niet teleurstellen.”

Alternatief programma

SIZO werkt hard aan een alternatief feestelijk programma. Dat zal dit jaar volledig online plaatsvinden. Burgemeester Koos Janssen: “Sinterklaas komt natuurlijk wel naar Nederland, óók naar Zeist! Hij is al heel oud en daarom extra voorzichtig. Ik zal de goedheiligman op een geheime locatie in onze gemeente ontvangen en van harte welkom heten.”

Deze digitale ontvangst wordt uitgezonden via YouTube en bij Slotstad-TV. Binnenkort komt het organisatiecomité met meer informatie over het alternatieve programma.