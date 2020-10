Start van Heel Zeist isoleert

Een goed geventileerd en comfortabel huis, juist nu. In deze Week van de duurzaamheid start de campagne ‘Heel Zeist Isoleert’ weer. Mijn Groene Huis helpt huiseigenaren in de gemeente Zeist met het maken van de goede keuze bij het isoleren van de woning.

Een goed geventileerd en comfortabel huis, juist nu. In deze Week van de duurzaamheid start de campagne ‘Heel Zeist Isoleert’ weer. Mijn Groene Huis helpt huiseigenaren in de gemeente Zeist met het maken van de goede keuze bij het isoleren van de woning.

Zeist - Extra aandacht is er voor ventilatie. Want isolatie en ventilatie zijn onlosmakelijk verbonden aan elkaar in een warm en comfortabel huis met een gezond binnenklimaat. En niet onbelangrijk: je bespaart flink op de energiekosten. Met een goede spouwmuurisolatie kun je bijvoorbeeld zo'n 20 tot 30 procent besparen op de energiekosten, elk jaar weer.

Bij Mijn Groene Huis kun je onafhankelijk isolatie-advies krijgen voor de woning. Voor het isoleren van vloer-, bodem- en spouwmuurisolatie kun je meedoen aan de collectieve actie. Zij werken samen met Van de Bunt Isolatietechniek, hebben een scherp collectief aanbod voor huiseigenaren en bieden goede kwaliteit in uitvoering.

Meedoen met de actie levert prijsvoordeel op. En als buren eveneens besluiten hun woning te isoleren levert dat nog meer voordeel op.

Lees meer over de isolatiemogelijkheden, advies en de collectieve actie op de website te vinden op www.heelzeistisoleert.nu.