Mocht je heel erg tevreden zijn met je auto en nog niet zomaar willen overstappen op bijvoorbeeld een nieuwe elektrische variant, dan zijn er genoeg mogelijkheden voor jou. Met de upgrades uit dit artikel kan jouw auto nog een hele tijd mee.

Hoe nieuwer je auto, des te langer hij mee kan

Laten we beginnen met het goede nieuws: auto’s gaan steeds langer mee. Als je auto dus nog niet tientallen jaren oud is, dan kun je erop vertrouwen dat hij bij goed gebruik echt nog wel een tijdje mee kan. Dat heeft onder andere te maken met hoe hij onderhouden wordt, op welke brandstof hij rijdt en natuurlijk hoe je rijstijl is en hoeveel kilometers je maakt per jaar.

Maar wat zijn nu de belangrijkste onderdelen die je in goede conditie moet houden om te zorgen voor een lange levensduur van je auto? We zetten de belangrijkste basisonderdelen op een rij voor je.

Accu en motor

Het woord distributieriem (of -ketting) is voor velen een verschrikking, omdat het vervangen hiervan veel tijd kost en dus kostbaar is. Toch is een nieuwe riem of ketting een heel belangrijke upgrade voor je auto, want hiermee kan hij er echt weer jarenlang tegenaan. Net als met een nieuwe accu, want die gaat ook minimaal een jaar of vier mee.

Daarnaast zijn de versnellingsbak en koppeling belangrijk als we naar de lange termijn kijken van je auto. Zorg dus dat je goed in de gaten houdt of hier geen slijtage in te ondervinden is. Zo ja, zorg dan dat je er snel bij bent en de versleten onderdelen vervangt voordat ze je écht in de problemen brengen.

Wielen en uitlaat

Dat je zomer- en winterbanden goed moeten zijn, dat weet je natuurlijk al. Maar denk je ook aan je remschijven of -blokken? Die moeten zeker in goede conditie zijn als je nog veel kilometers wilt maken met je auto. Daarbij is het ook nuttig om alle onderdelen van de uitlaat goed te (laten) checken.

Sta je bovendien nog wel eens stil bij hoe je auto is verzekerd? De leeftijd en aanschafprijs van de auto, maar ook hoe kostbaar de upgrades zijn die je kies: ze spelen een belangrijke rol bij het afsluiten van een autoverzekering. Laat je dus goed adviseren of denk er zelf nog eens over na welke verzekering op dit moment het beste past bij jouw auto.