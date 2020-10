Als je mondkapjes gaat bestellen, wil je wel je keuzes duidelijk hebben. Wij maken het hieronder overzichtelijk voor je.

In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondmasker verplicht. Het is dus belangrijk om voldoende is huis te hebben, helemaal als je wegwerp exemplaren gebruikt. Let altijd op de betrouwbaarheid van je mondmasker en of hij ook echt bescherming biedt. Zelf een masker maken kan ook, maar biedt geen garantie voor bescherming.

Het doel van mondmaskers

Het doel is om besmetting van anderen te beperken. Wanneer jij besmet bent, houdt je mondmasker een groot deel van de bacteriën tegen tijdens het ademen, hoesten of niezen. Je beschermt niet jezelf maar wel je omgeving.

Waar moet ik aan denken bij het gebruik?

Het is eigenlijk heel eenvoudig. Vergeet niet eerst goed je handen te wassen. Pak dan je mondmasker en plaats de elastieken om je oren. Het is belangrijk om te onthouden dat je masker goed aan moet sluiten en dat je hem na drie uur hoort te vervangen. Daarna kun je hem in de prullenbak gooien.Was ook na het dragen grondig je handen, zo help je verspreiding voorkomen. Geen kraantje in de buurt omdat je onderweg bent? Kies dan voor een desinfecterende handgel.

Wegwerp mondmaskers

Aangeraden wordt om een wegwerp mondmasker niet langer dan drie uur te dragen. Is de tijd verstreken of is hij vochtig geworden? Dan moet je hem vervangen door een nieuwe en de oude weggooien. Dit mag gewoon bij het restafval. Je kunt wegwerp mondkapjes gemakkelijk online vinden.

Niet-medische mondmaskers

Deze filteren uitgeademde lucht. En kunnen voorkomen dat je anderen besmet. De lucht die je inademt wordt niet gefilterd. Mondkapjes die dit wel doen worden FFP mondkapjes genoemd en zijn bedoeld voor mensen die in de zorg werken.

Welke term hoor ik te gebruiken?

Het is misschien een beetje verwarrend dat mondkapjes ook wel mondmaskers worden genoemd. Het klopt namelijk beide niet. Het is van belang dat je je mondmasker ook over je neus draagt, want het virus kan zich ook verspreiden via neusvocht. We zouden ze eigenlijk mondneusmasker of mondneuskapje moeten noemen.

Wil je nog meer informatie over mondkapjes bestellen? Dan kun je altijd contact opnemen met een gespecialiseerd bedrijf.