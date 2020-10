Overtredingen geconstateerd bij autobedrijven

De gemeente Zeist, de politie, het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV), verzekeringsmaatschappijen, Stedin en Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) voerden woensdag 14 oktober in samenwerking met het Openbare Ministerie (OM) een gemeenschappelijke controle uit bij verschillende autobedrijven in Zeist-West. De controle is gericht op naleving van vergunningen en andere wet- en regelgeving. Zo was er onder meer aandacht voor de veiligheid in en om het pand, de naleving van voorschriften en andere verplichtingen.

Zeist - Bij de negen bezochte autobedrijven in het gebied Scholeksterlaan/Aalscholverlaan werden onrechtmatigheden vastgesteld op het gebied van milieu, Algemene Plaatselijke verordening (APV), brand- en bouwveiligheid en Stedin. Bij enkele bedrijven was alles in orde. In een aantal gevallen komt er een vervolg waarbij het autobedrijf de overtreding moet beëindigen. Afgezien van de geconstateerde onrechtmatigheden is bij deze controle niets gebleken van ernstige ondermijnende activiteiten. .

Burgemeester Koos Janssen is tevreden over de controle. ''De gezamenlijke aanpak op deze manier was voor het eerst in Zeist. De samenwerking is goed verlopen. Met elkaar staan we voor de opgave om de criminaliteit in Zeist aan te pakken en het voor onze inwoners veiliger en leefbaarder te maken.”

Noodzaak controle

Het merendeel van de bedrijven in de autobranche is betrouwbaar. De overheid ziet echter ook regelmatig dat criminelen gebruik maken van dienstverleners in de autobranche. Bijvoorbeeld om geld wit te wassen, voor het inbouwen van verborgen ruimtes in auto’s en om geld of verdovende middelen te vervoeren. Autobedrijven fungeren regelmatig als ontmoetingsplaats voor criminelen en soms wordt er drugs geproduceerd. Daarnaast verhuren autobedrijven voertuigen op illegale manieren aan (drugs-)criminelen.

Onder- en bovenwereld

In het Veiligheidsplan 2020 van de gemeente Zeist is afgesproken om als één overheid op te treden tegen malafide ondernemers binnen de autobranche. Zo wordt ondermijning tegengegaan. Van ondermijning is sprake als faciliteiten in de bovenwereld gebruikt worden om activiteiten in de onderwereld mogelijk te maken. Door integraal samen te werken kan met zowel bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie, strafrecht en andere maatregelen effectief opgetreden worden tegen eventuele misstanden.

De volgende signalen kunnen wijzen op ondermijnende activiteiten in de autobranche:

Bij het bedrijf is er voornamelijk activiteit in de avond en nacht of juist helemaal niet;

Bedrijven zijn beveiligd met veel camera’s;

Het bedrijf lijkt eerder een ontmoetingsplaats dan een bedrijf;

De reclameborden zijn verouderd, kennen spelfouten en het bedrijf heeft een vervallen uitstraling.

Melden

Inwoners en ondernemers kunnen op verschillende manieren bijzonderheden melden. Dat kan bij

- De gemeente Zeist via telefoonnummer 14 030

- De wijkagent via 09 00 – 88 44 of via

- Meld Misdaad Anoniem op 08 00 – 70 00.