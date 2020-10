Wanneer je een eigen woning hebt, zal je het een en ander moeten onderhouden. Zo is het prettig als het huis er netjes uit blijft zien. Viezigheid dient daarom regelmatig weggehaald te worden en kapotte spullen kun je als beste weggooien en indien gewenst vervangen. Naast deze algemene huishoudklussen, zijn er ook een aantal andere zaken waar veel tijd in gaat zitten. Zo zijn er ook een aantal grote objecten die zo nu en dan onderhoud nodig hebben. Een voorbeeld hiervan is het dak. De meeste mensen spenderen hier weinig aandacht aan en krijgen na verloop van tijd last van daklekkage. Als er dak lekkage ontstaat is dit erg vervelend en dient het probleem zo snel mogelijk verholpen te worden.

Wat is daklekkage?

Een lekkage aan het dak houdt in dat er water door het dak heen het huis binnenkomt. Een daklekkage kan op korte termijn voor verschillende schades zorgen en dient op tijd verholpen te worden. De schade die ontstaat door dak lekkage is vaak nog duurder om te laten repareren, dan de lekkage zelf. Zorg er daarom voor dat je er op tijd bij bent en schakel bij enige twijfel een expert in.

Een schoorsteen kan een echte boosdoener zijn

Er zijn verschillende oorzaken waardoor er een daklekkage kan ontstaan. Een vorm die veel voorkomt, is degene waarbij het lood rondom de schoorsteen is uitgedroogd. Hierdoor kan het water via deze plek de woning binnenkomen. Op het moment dat de lekkage ontstaat door uitgedroogd daklood, zal het daklood vervangen moeten worden. Echter, wanneer er door te lang wachten meer schade optreed, kost de reparatie aanzienlijk meer geld.

De meeste dak lekkages worden te laat ontdekt

Erg veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met een dak lekkage. Het vervelende hieraan is dat dit in de meeste gevallen te laat wordt opgemerkt. Zo constateren de meeste mensen pas een dak lekkage, wanneer er al gele kringen aanwezig zijn op het plafond. In deze situatie ben je eigenlijk al te laat met het dichten van de lek. Daarnaast is het in dit geval stukken lastiger om de exacte locatie van de lek te vinden. Hierdoor kan het vinden van de lek meer tijd kosten dan het repareren ervan.

Werk samen met een betrouwbare partij

Op het moment dat je een dak lekkage ontdekt, is het belangrijk dat je dit laat repareren. Zorg ervoor dat je dit laat doen door een erkend bedrijf. Door samen te werken met het juiste bedrijf, verklein je de kans dat de lek later terugkeert. Bij de zoektocht naar een geschikt bedrijf is het vaak een slimme zet om meerdere offertes aan te vragen. Zo kun je de verschillende prijzen met elkaar vergelijken en dat is gunstig. Houd hierbij wel rekening met dat de prijs niet alles zegt. Kijk ook goed naar de verschil in kwaliteit die je ontvangt van de verschillende bedrijven.