Website gemeente Zeist vernieuwd

De website van de gemeente Zeist site is op 22 oktober vernieuwd en ziet er daardoor anders uit. Ook de indeling van de website is veranderd.

Zeist - “Elke dag maken we www.zeist.nl beter en vandaag zetten we een hele grote stap met deze nieuwe opzet. Hierdoor wordt informatie beter vindbaar en kunnen we de inwoners en ondernemers beter via de digitale weg helpen”, zegt Marcel Fluitman, wethouder dienstverlening.



Op de homepage zijn de meest geraadpleegde onderwerpen direct toegankelijk. Bij deze thema’s zijn iconen toegevoegd. Hierdoor zie je sneller wat het onderwerp is. Voor de meeste andere vragen zijn er slechts drie muisklikken nodig om bij het antwoord te komen. Ook is de zoekfunctie van de site verbeterd.