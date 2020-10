Drukte op de woningmarkt

Normaal gesproken zwakt de verkoopdynamiek af in de zomermaanden, maar in 2020 was dit in de provincie Utrecht niet het geval. De vele verkopen hebben de aanbodtoename uit de eerste maanden van de coronacrisis tenietgedaan. Dit blijkt uit de kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3 2020.

Zeist - Woningzoekers slaan hun slag nu door de coronacrisis meer woningen in aanbod komen. In de gemeente Utrecht bijvoorbeeld wisselden bijna 1500 woningen van eigenaar, het hoogste aantal verkopen in een kwartaal sinds 2017. Een verkooppiek in de zomer is een bijzondere ontwikkeling, gezien de woningmarkt normaal in deze maanden in rustiger vaarwater terecht komt. Niet alleen in de gemeente Utrecht was sprake van een zeer dynamische zomer, maar door de gehele provincie werden meer woningen verkocht.