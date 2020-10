Vier dagen gratis naar Pop-up Museum Oud Amelisweerd

Op 29 oktober tot en met 1 november is Pop-up MOA gratis te bezoeken. Na een periode van anderhalf jaar, waarin steeds wisselende exposities werden getoond, sluit Pop-up Museum Oud Amelisweerd op 2 november zijn deuren.

Bunnik - Om er met een knaller uit te gaan geven zij bezoekers komende week gratis toegang tot het museum. Een mooie gelegenheid om de huidige tentoonstelling My Home. My Castle. nog snel te komen bekijken.

Reserveren

Reserveer je tickets via info@popupmoa.nl. Vermeld welke dag je langs wil komen, welk tijdstip je voorkeur heeft en met hoeveel personen je komt. De reserveringen worden bijgehouden door een medewerker van het museum, waardoor het soms even kan duren voor je de bevestiging binnen hebt.

Let op! In verband met de coronamaatregelen is er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar per tijdslot. Daarbij geldt dat vol ook echt vol is. Reserveer dus snel als je van plan bent om langs te komen. Zonder bevestigde reservering heb je geen toegang tot het museum.



Het museum is geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.popupmoa.nl.