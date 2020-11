De Oude Arnhemseweg krijgt een nieuw fietspad. Het huidige fietspad is aangetast door boomwortels en aan vernieuwing toe.

Zeist - Door het fietspad te verbreden en te vernieuwen kunnen fietsers hier straks weer comfortabel en veilig overheen rijden. De werkzaamheden starten op maandag 9 november en nemen ongeveer een maand in beslag.

Het fietspad aan de Oude Arnhemseweg is aan vervanging toe. Boomwortels zorgen ervoor dat er veel hobbels in de weg zitten. Het stuk vanaf de Dreef tot aan de Schermerslaan wordt daarom volledig vernieuwd. Daarnaast zal de gemeente de stoep naast het fietspad opnieuw bestraten.

Wethouder Wouter Catsburg: ‘’Ik kijk uit naar de vernieuwing van dit belangrijke fietspad. Het is nu echt een hobbelpad en ik ben blij dat fietsers hier straks weer comfortabel overheen kunnen fietsen. Fietsers krijgen ook hier ruim baan’’.