Krakers moeten pand verlaten

De krakers van het pand aan de Dolderseweg in Huis ter Heide moeten vertrekken. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland maandag bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de Provincie Utrecht. Het pand is niet veilig genoeg om te bewonen.

Huis ter Heide - Het pand en de bijbehorende kavel is eigendom van de Provincie Utrecht. Tussen 2009 en 2018 is het bewoond geweest volgens de anti-kraakregeling. Begin 2018 bleek het pand in zo'n slechte staat dat de toenmalige bewoners er niet langer wilden blijven.

Uit onderzoek kwam toen naar voren dat groot onderhoud gepleegd moest worden om het pand opnieuw bewoonbaar te maken.

De Provincie heeft hierop besloten het pand dicht te timmeren en geen bewoning meer toe te staan.

Toch is het pand in augustus opnieuw gekraakt. De provincie heeft de nieuwe bewoners gewezen op de gevaren en hen gesommeerd het pand te verlaten. Zij hebben hier geen gehoor aan gegeven en beweren dat het pand gewoon bewoonbaar is. Daarnaast voeren zij aan dat de provincie geen concrete plannen heeft om de kavel en het pand te verkopen, en er dus geen spoedeisend belang is om het pand te verlaten.