Word een Cyber Agent

Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, zo ondervindt ook de gemeente Zeist. Het gaat om misdaad gepleegd met ICT, gericht op ICT.

Zeist - Het strafbare feit wordt gepleegd met een computer, smartphone, smartwatch of tablet. Om cybercrime te voorkomen zet de gemeente een spel in zodat kinderen tussen de 8 en 12 jaar zichzelf en hun omgeving digitaal alerter maken.

Kinderen die alles willen leren over hacken, datalekken en veilig internetten kunnen na het spelen van de game HackShield een zogenaamde Cyber Agent worden. Ze leren online gevaar herkennen en voorkomen. Daardoor kunnen zij hun familie of buren leren hoe ze online veilig blijven. Zo wordt samen met elkaar gezorgd voor een veilige online wereld. Kinderen die mee willen doen kunnen de game doen op www.joinhackshield.nl of de app downloaden. Een videoboodschap met onder meer de burgemeester, politie en kinderen uit Zeist is te vinden op www.joinhackshield.nl/gemeente/Zeist