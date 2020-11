De voordelen van online boekhouden op een rij

Digitalisering heeft een enorme impact gehad op de boekhoudkundige wereld. Steeds meer bedrijven zeggen gedag tegen de mappen vol bonnetjes en facturen, en omarmen in plaats daarvan online boekhoudprogramma’s.

Online boekhouden: het wordt in steeds meer organisaties toegepast. Het kwijtraken van bonnetjes en het onderhouden van een half regenwoud aan facturen is voorgoed verleden tijd voor organisaties die gebruikmaken van de nieuwe online mogelijkheden. Maar online boekhouden heeft nog meer voordelen die menig ondernemer aan het twijfelen kunnen brengen over zijn huidige boekhouding. Enkele hiervan op een rij:

1. Alle voordelen van de cloud

Door online te boekhouden, pik je alle voordelen mee die komen kijken bij de cloud. Denk hierbij aan automatische back-ups van je boekhoudgegevens, geen vereiste downloads, en misschien nog wel het belangrijkste: een boekhouding die intact blijft wanneer de computer zijn laatste adem uitblaast.

Daarnaast is het mogelijk om de boekhouding 24/7 en waar je maar wilt te checken door een aan het boekhoudprogramma gekoppelde smartphoneapplicatie. Of je je nu op kantoor, bij de kapper of op de verjaardag van je schoonmoeder bevindt - zolang je verbinding met het internet hebt, kun je de boekhouding inzien.

2. Automatische verwerking in de boekhouding

Door het aanhouden van een online boekhouding is het niet meer nodig om ieder bonnetje apart in de boekhouding op te nemen. Veel wordt automatisch verwerkt. Dit bespaart niet alleen kostbare tijd, maar vermindert ook de kans op fouten. Slordigheden bij het overtikken van bedragen of rekeningnummers kunnen met een online boekhouding veel gemakkelijker voorkomen worden.

3. Kostenbesparing

Het klinkt wellicht vreemd: het realiseren van een kostenbesparing door de maandelijkse of eenmalige betaling voor een online boekhoudprogramma. Toch is het aannemelijker dan men in eerste instantie zou denken. Door de tijd die de boekhouder bespaart met het aanhouden van een digitale boekhouding, hoeven er minder arbeidsuren uitbetaald te worden. Daarnaast hoeft er minder aan onder andere printerpapier en inkt uitgegeven te worden. Al deze factoren tezamen leiden tot een rendabel alternatief op de traditionele boekhouding.