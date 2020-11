Gemeentehuis kleurt oranje

De gemeente Zeist zegt nee tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Daarom kleurt vanaf woensdag 25 november het gemeentehuis oranje.

Zeist - Wethouder Laura Hoogstraten: “We hebben elkaar nodig om geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken en houden. Om zo het taboe hierover te doorbreken. En daarmee bij te dragen aan een veilige omgeving voor alle vrouwen en meisjes die dit treft.”

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45 procent van de vrouwen en meisjes.

Om hier bij stil te staan is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne, waaraan meer dan honderd landen meedoen, start deze dag en eindigt op 10 december. Dit zijn de ‘16 Days of Action’ tegen geweld tegen vrouwen.

Het oranje licht, waarmee het gemeentehuis aangelicht wordt, staat voor de dageraad; het aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Tot 10 december is de campagne in de gemeente Zeist zichtbaar.