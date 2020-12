Tbs met dwang voor steekpartij

De naakte man (27) uit Zeist die een 65-jarige fietser, eveneens uit Zeist in zijn rug stak, heeft tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. De rechtbank acht hem schuldig aan een poging tot doodslag en tot drie keer toe aan mishandeling.

Zeist - Het slachtoffer fietste op 12 juni rond zes uur 's avonds nietsvermoedend op de Sumatralaan naar huis, toen hij een naakte man op straat zag staan. Die viel hem uit het niets aan.

De oudere man werd hard geslagen en geschopt. Hij bleek ook gestoken te zijn: een omstander trok een aardappelschilmesje uit zijn rug. De man raakte door de aanval zwaargewond.

Poging tot doodslag

Volgens de rechtbank is de naakte man schuldig aan poging tot doodslag en aan mishandeling. De dader heeft last van psychiatrische stoornissen en psychische problemen. Daarom krijgt de verdachte geen celstraf, maar tbs.

Reëel gevaar

Hoewel de verdediging bezorgd was over de gevolgen van een opname in een forensische kliniek, is de rechtbank van mening dat de verwarde man een reëel gevaar voor de maatschappij vormt als hij onvoldoende wordt 'beveiligd'. Daarom krijgt hij ook dwangverpleging opgelegd.