Politieacademie in Den Dolder stap dichterbij

Politieacademie in Den Dolder weer een stap dichterbij. De politie heeft de integrale ruimtelijke visie en het concept participatierapport aan de gemeente Zeist aangeboden. Inwoners en andere belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om op deze visie en het concept rapport een reactie te geven.

Den Dolder - In september 2019 werd bekend dat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) het gebouw Almata (voormalige jeugdgevangenis) en het noordelijk deel van het terrein aan de Politie heeft verkocht. Voor het zuidelijk deel heeft de politie vooralsnog een koopoptie. De politie wil aan de Hindenlaan 7 in Den Dolder (voormalig jeugdgevangenis Almata) een zevende Politieacademie vestigen.

Tijdens een informatieavond in Den Dolder (4 november 2019) hebben belanghebbenden positief gereageerd op dit nieuws. Ook de gemeente is blij met de komst van de Politieacademie naar Den Dolder. ‘’Eind 2019 zijn wij samen met de politie in gesprek gegaan met buurtbewoners en omliggende bedrijven over de nieuwe inrichting van het terrein.’’

De ideeën zijn samengevat in een integrale ruimtelijke visie en de inbreng uit dit proces is opgenomen in een concept participatierapport. Op 2 maart 2020 was er een bijeenkomst in Den Dolder waar de ideeën zijn gepresenteerd en toegelicht. De visie en het concept participatierapport staat nu ook op de website van de gemeente.

Vanaf 9 december tot en met 3 januari 2021 kunnen inwoners en andere belanghebbenden nog een reactie geven op de visie en het rapport. Dit kan schriftelijk/digitaal via het reactieformulier op www.zeist.nl/almata Het college neemt de integrale ruimtelijke visie, het participatierapport met de reacties die binnen zijn gekomen, naar verwachting in februari in behandeling. Daarna zal de Raad daarover een besluit nemen. Vervolgens werkt de politie de plannen verder uit.

Voor meer informatie, kijk op www.zeist.nl/almata