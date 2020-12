Waar moet je op letten bij het kiezen van de juiste autoverzekering?

In Nederland is het verplicht om minimaal WA verzekerd te zijn wanneer je over een auto beschikt. Daarnaast zijn er nog veel mogelijkheden tot bijverzekeren, maar je hebt lang niet altijd de meest volledige dekking nodig. In dit artikel lees je de belangrijkste tips met betrekking op het kiezen van de juiste verzekering.

Dekking

Er zijn 3 dekking voor de autoverzekering. Deze staan hieronder voor je op een rijtje:

> WA / Wettelijke aansprakelijkheid: Dit is de basisverzekering die minimaal verplicht is voor iedere auto. Deze dekking wordt meestal gekozen voor auto’s die ouder zijn dan 10 jaar, vanwege de waardevermindering.

> WA + (beperkt casco): Deze verzekering dekt naast de schade van andere weggebruikers ook de schade die ontstaat door weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld storm of hagel. Deze dekking wordt meestal gekozen voor auto’s die tussen 10 en 6 jaar oud zijn.

> Allrisk (volledig casco). Deze verzekering dekt naast de schade van andere weggebruikers en weersomstandigheden, ook de schade die je zelf rijdt. Deze dekking wordt meestal gekozen voor een nieuwe auto tot een 6 jaar oude auto.

Via diverse vergelijkingssites kun je kijken bij welke verzekeringsmaatschappij de gewenste dekking het goedkoopste is voor jouw auto. Bij het vergelijken van verschillende verzekeraars kun je het beste niet alleen beïnvloed worden door de prijs, kijk bijvoorbeeld ook naar het beleid en bijkomende services.

Reviews

Voordat je een verzekering afsluit bij een verzekeraar, is het altijd goed van te voren te checken hoe tevreden verzekerden zijn over deze verzekeraar. Misschien heeft de verzekeraar hele mooi beloftes op de website staan, maar kom je er later achter dat verzekeraars erg ontevreden zijn over deze verzekeraar. De reviews kun je lezen op Google, maar ook op klachten forums zoals Klacht Compas. Daarnaast worden er uitgebreid ervaringen gedeeld op de website van de consumentenbond.

Voorwaarden

De dekking en de prijs die je betaald voor je autoverzekering staan niet gegarandeerd voor de service die je krijgt bij schade. Het is daarom erg belangrijk van te voren de algemene voorwaarden goed door te lezen. Ben je bijvoorbeeld Allrisk verzekerd, maar rijd je de auto aan gort, dan ligt het aan de voorwaarden hoeveel geld je terugkrijgt. Zo kijkt de ene verzekeraar naar de nieuwwaarde van de auto en de andere verzekeraar naar de dagwaarde van de auto.

Daarbij is bij het geval van autodiefstal de uitkering in sommige gevallen afhankelijk van de beveiligingsklasse. Wanneer je denkt dat je Allrisk verzekerd bent, en je auto waar geen alarm op zit wordt gestolen, kan je opeens voor hogere kosten komen te staan dan dat je had verwacht, alleen maar omdat de verzekeraar dit in de algemene voorwaarden had aangegeven.

Aanvullend

Per verzekeraar zijn er verschillende aanvullende verzekering beschikbaar die bijvoorbeeld pechhulp of inzittende dekken in het geval van een ongeval. Ga voor jezelf na welke aanvullingen je belangrijk vindt of overleg dit met de verzekeringsmaatschappij.

Beschik je over andere voertuigen? Ook dan heb je een verzekering nodig, zoals een motorverzekering of caravanverzekering. Bij sommige verzekeraars heb je speciale deals wanneer je meerdere voertuigen wilt verzekeren, zoals meerdere auto’s.