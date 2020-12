Veel autobezitters besparen niet op premie na verhuizing

Meer dan een kwart van de Nederlanders kijkt nooit om naar zijn of haar autoverzekering. Ruim een derde heeft dit zelfs al langer dan een jaar niet gedaan. Dit blijkt uit een onderzoek van Q&A. Dit is zeker niet verstandig. De autoverzekeraars veranderen hun premie namelijk constant om te kunnen concurreren met de rivalen. Als je al lang niet naar je verzekering auto hebt gekeken dan is de kans dus groot dat je zou kunnen besparen. Een nieuwe autoverzekering afsluiten zal dit probleem dus oplossen, want dan kun je kiezen voor een optie met een lagere premie. Dit effect zal nog sterker spelen voor mensen die verhuizen maar toch bij dezelfde verzekeraar blijven zitten. In de meeste gevallen zal een andere autoverzekeraar dan namelijk een lagere premie aanbieden.

Bepaalde groep in bepaalde periode

Verzekeraars kijken naar diverse combinaties van factoren als ze de premie voor een klant moeten bepalen. De belangrijkste aspecten hierbij zijn postcode, leeftijd, type auto, model auto en schadeverleden. Elke autoverzekeraar zal deze factoren op een eigen manier wegen. Hiermee zal dus een individuele premie bepaald worden. De beste deal zal dan ook afhangen van de persoonlijke eigenschappen van een klant. De ene klant zal daardoor bij de eerste verzekeraar de beste deal krijgen, terwijl de ander juist beter een verzekeraar kan afsluiten bij verzekeraar B of C. Als je op het moment bij een bepaalde verzekeraar zit en er iets verandert in je kenmerken dan zul je in de meeste gevallen niet meer bij de beste deal zitten. Je zult dan dus iets duurder uit zijn, waardoor je beter over kunt stappen naar een andere verzekeraar. De autoverzekering die voordeligst is voor een bepaald persoon zal dat dan ook maar voor een bepaalde periode zijn.

Duurdere autoverzekering door verhuizing

Wat opvalt aan het onderzoek van Q&A is dat 59 procent van de Nederlandse autobezitters na een verhuizing alleen maar de wijziging van hun adres doorsturen naar de verzekeraar. In de groep 60-plussers ligt dit met 69 procent zelfs nog een stukje hoger. Dit is eigenlijk best dom om te doen. Je moet je namelijk realiseren dat je door te blijven zitten bij je huidige verzekeraar na een verzekeraar niet meer in de groep valt die de beste premie aangeboden krijgt. Dit komt doordat de autoverzekeraar voor hen een nieuwe premie zal bepalen. In de meeste gevallen zul je zien dat er een stuk scherpere deals te vinden zijn als je na een verhuizing ervoor kiest om alle autoverzekeringen met elkaar te vergelijken. Door dit te doen en vervolgens over te stappen naar een andere verzekeraar zal het dus mogelijk zijn om veel geld te besparen op je autoverzekering.

Jaren niets doen zal je ook geld kosten

Het is dus slim om de autoverzekeringen met elkaar te vergelijken als je bent verhuisd naar een andere woning. Toch is het ook verstandig om dit te doen als je helemaal niet verhuisd bent naar een ander huis. Toch blijkt uit het onderzoek van Q&A dat heel veel Nederlanders nooit overstappen naar een andere autoverzekeraar. Bij de aankoop van een vierwieler sluit 56 procent van de ondervraagden een autoverzekering af waarna ze dit niet meer veranderen. Je zult dan dus jarenlang met dezelfde auto rijden, terwijl je ook constant op hetzelfde adres zult blijven wonen. Alsnog zal gedurende deze periode de premie van je autoverzekering wel veranderen. Dit komt doordat jij ouder wordt, net zoals je auto. Bovendien nemen je schadevrije jaren toe, wat ook van invloed zal zijn op de premie van je autoverzekering. Het vergelijken van autoverzekeringen is dus hoe dan ook slim om te doen.