Extra maatregelen om winkeldrukte te beheersen

De gemeente Zeist neemt met ingang van vrijdag 11 december extra maatregelen om de winkeldrukte in aanloop naar de feestdagen beheersbaar te houden. Ook op piekmomenten moet het mogelijk zijn om 1,5 meter afstand te houden in het centrum en in de winkelcentra Kerkebosch, Vrijheidsplein, De Clomp en Den Dolder. Zo wordt vanaf vrijdag tot en met in elk geval donderdag 31 december de Slotlaan voor voetgangers tijdelijk eenrichtingsverkeer. Doel van gemeente en ondernemers is besmetting met het coronavirus voorkomen en zorgen dat mensen de winkels op een verantwoorde manier kunnen blijven bezoeken.

Zeist - Het houden van 1,5 meter afstand is een van de meest belangrijke maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Die maatregel blijft de gemeente strikt handhaven. Volgens wethouder Marcel Fluitman is aanvullende publieksbegeleiding belangrijk: “Het aantal besmettingen met het COVID-19 virus is nog steeds te hoog en de situatie zeer ernstig. We willen er alles aan doen om het coronavirus onder controle te krijgen. Samen met ondernemers zetten we in december stevig in op de 1,5 meter maatregel. Dat betekent ruimte creëren en publiek begeleiden. Zodat mensen kunnen blijven winkelen met in achtneming van de 1,5 meter afstand. Daar hebben we elkaar bij nodig want alleen samen krijgen we corona onder controle.”

Op de Slotlaan lopen vanaf vrijdag de voetgangers aan de kant van de Hema richting Slot Zeist en aan de overkant van de Slotlaan in de richting van het busstation. Er wordt optimaal ruimte gemaakt op de trottoirs. Er mogen geen losse obstakels zoals reclameborden en rekken met verkoopartikelen staan. Hosts (gastheer of -vrouw, red.) gaan het publiek begeleiden. Zij spreken mensen aan op het houden van afstand en het lopen in de goede richting. Verder staan er tekstkarren om actuele informatie te geven op de toevoerwegen. Zo lezen bezoekers wat er van hen wordt verwacht.

De afgelopen maanden werden in overleg met ondernemers al diverse maatregelen genomen om de bezoekers goed te informeren en de drukte te beheersen. In de aanloop naar de feestdagen wordt dat geïntensiveerd omdat de komende weekenden en de dagen voor kerst en de jaarwisseling een toeloop van winkelend publiek wordt verwacht. Gemeente en ondernemers vragen publiek om de lengte van hun bezoek te beperken, op rustige dagen te komen, niet tot het laatste moment te wachten met aankopen doen en de aanwijzingen van de hosts en het winkelpersoneel op te volgen.