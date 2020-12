Mobiele corona-testsbus komt naar Zeist

Vanaf woensdag 16 december is het voor inwoners van Zeist mogelijk zich op corona te laten testen in Zeist. Op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur staat de mobiele coronateststraat van GGD regio Utrecht bij Sporthal Dijnselburg. Mensen met klachten kunnen zich hier gratis laten testen op corona.

Zeist - Iedereen kan zich in de bus laten testen. Het is wel nodig om vooraf een afspraak te maken. Dit kan via www.coronatest.nl, via het landelijk telefoonnummer 0800-1202 of via het nummer van GGD regio Utrecht: 030-6305400. Op basis van de postcode wordt de afspraak gepland. Of de test in Zeist kan worden afgenomen is afhankelijk van de beschikbaarheid. Er wordt altijd gekeken naar de dichtstbijzijnde locatie.

Wethouder gezondheid Marcel Fluitman is blij met de corona-testbus: “We zien in Zeist dat voor een aantal mensen de afstand tot de testlocatie een probleem is. We hopen met deze mobiele teststraat in Zeist het testen wat laagdrempeliger en makkelijker te maken. Ik hoop dat mensen met klachten zich juist nu sneller laten testen. Dat is écht belangrijk om het virus eronder te krijgen.”