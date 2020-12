Giften aan mensen in bijstand tijdelijk niet gekort

Zeistenaren die een bijstandsuitkering ontvangen, en die in december 2020 of in januari 2021 een geldbedrag cadeau krijgen, kunnen dat bedrag in zijn geheel behouden. Dat bedrag, met een maximum van 2000 euro, wordt dus niet afgetrokken van hun bijstandsuitkering. Een dergelijk geldbedrag kan bijvoorbeeld een gift zijn van een familielid, vriend of kennis.

Zeist - Dit is het resultaat van een voorstel (motie) die de ChristenUnie/SGP dinsdag indiende tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 december. De motie werd mede ingediend door Groen Links, PvdA en Zeister Belang. Alle fracties in de gemeenteraad stemden in met de motie.

Dus iedereen die iemand kent die een bijstandsuitkering heeft, kan in december en januari die persoon nu een extraatje geven, zonder dat dat bedrag wordt gekort op de bijstandsuitkering van die persoon. Voor vragen over uitkeringen en giften kan men terecht bij de Regionale Sociale Dienst (RSD) vai 030 – 692 95 00, of via mail: info@rsdkrh.nl.