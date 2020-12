Verbod op carbidschieten in Zeist

De gemeenteraad van Zeist besloot om carbidschieten te verbieden. Het verbod is een extra bekrachtiging om te voorkomen dat carbidschieten een alternatief is voor het gemis van vuurwerk afsteken tijdens de komende jaarwisseling.

Zeist - “Waar carbidschieten door de aanwezigheid van vuurwerk eerder geen traditie was in Zeist, nodigde landelijke regels misschien wel uit het hier te gaan gebruiken. Carbi schieten is niet zonder gevaar. Nu we de druk op de gezondheidszorg zo laag mogelijk willen houden, kunnen we dat in een gemeente als Zeist niet toestaan”, aldus wethouder Marcel Fluitman.

Aan het ondeskundig gebruik van carbid kleven veel gezondheidsrisico’s. Bij een persoon die op korte afstand staat en geen goede gehoorbescherming draagt, bestaat kans op ernstige gehoorbeschadiging. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de bus, waaruit het carbid wordt geschoten, ontploft. ''In een tijd waar we de druk op de ziekenhuizen zo laag mogelijk willen houden, is dit niet wenselijk.''

Het verbod is opgenomen in de zogenoemde APV, Algemene Plaatselijke Verordening. Bij overtreding kunnen de boetes flink oplopen tot maximaal 4350 euro. Het Openbaar Ministerie bepaalt uiteindelijk of vervolging plaatsvindt en hoe hoog de boete is.