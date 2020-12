Nieuwjaarsfeest op televisie

Maandagavond 4 januari vanaf 20.30 uur zendt Slotstad RTV in samenwerking met de gemeente Zeist een speciale nieuwjaarstalkshow getiteld ‘Samen Zeist’ uit. De talkshow is een alternatief voor het jaarlijkse Nieuwjaarsfeest in Slot Zeist.

Zeist - Presentator Daan Warnas gaat in de studio in het Beauforthuis in gesprek met spraakmakende gasten over hun visie op 2021. Mensen die verbinden en voor Samen Zeist staan. Razende reporter Liselot van Elsen struint de gemeente Zeist af op zoek naar hoopvolle verhalen. Ze bezoekt onder anderen kunstenaars, ondernemers en sporters. En natuurlijk kijken we naar de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak van burgemeester Koos Janssen.

Het nieuwjaarsfeest van de gemeente Zeist wordt elk jaar gevierd in Slot Zeist. Inwoners, gemeenteraadsleden, medewerkers van de gemeente en diverse partners uit de samenleving ontmoeten elkaar daar om te proosten op het nieuwe jaar. Vanwege de strenge coronamaatregelen kan het nieuwjaarsfeest in die vertrouwde vorm dit jaar helaas niet doorgaan. Daarom vindt het nieuwjaarsfeest deze keer via Slotstad RTV plaats in de huiskamers van Zeist. De nieuwjaarstalkshow wordt zonder publiek opgenomen.

Vanaf zaterdag 2 januari staat het programma op www.zeist.nl en op www.slotstad.nl.