Nostalgische muziekdocumentaires

Wil je een keer wat anders? Dan is een muziekdocumentaire een goed idee. Misschien klinkt dit niet direct als muziek in je oren, maar een goede documentaire kan juist het verschil maken. Het Nederlandse online muziekplatform Chordify maakt een lijstje van ultieme muziekdocumentaires.

Sinds de uitbraak van de coronacrisis helpt Chordify muziekliefhebbers graag met leuke tips. Het platform biedt alle akkoorden voor gitaar, piano en ukelele van elk nummer dat je maar kent. Maar naast deze dienst komen ze nu ook een kanaal speciaal met muziek om thuis te jammen en lijstjes met bijvoorbeeld muziekdocumentaires. Zo kom jij deze crisis thuis wat beter door.

De magie van een muziekstudio

Misschien zijn we het bestaan van de muziekstudio wel wat vergeten de laatste tijd. Veel muzikanten werken ook vanuit huis. Maar de magie van een muziekstudie wordt in de documentaire Sound City duidelijk. Sound City vertelt het verhaal van de studio waar platen zoals Nevermind van Nirvana en Unchained van Johnny Cash zijn opgenomen.

Grote artiesten gingen graag de studio Sound City vanwege zijn specifieke sound. De studio had magie voor veel artiesten en muzikanten. In de documentaire zie je waarom deze plek zo speciaal is.

Technologie & muziek

Niet elke muziekliefhebber zal toegeven dat technologie en muziek samengaan. Maar toch heeft technologie zeker wel een waardevolle bijdrage geleverd aan muziek. Denk aan de stroming van elektronische muziek of een versterker. Fabrikant Roland bracht in de jaren 80 de 808 drummachine op de markt.

De 808 drummachine bracht veel grote artiesten nieuwe mogelijkheden. In de documentaire 808 wordt onder andere door de Beastie Boys vertelt wat voor verandering dit bracht bij hun muziek. Alle muzikanten nemen je mee met een stukje nostalgie en laten je een stukje geschiedenis zien.

Een band die niet in het plaatje paste

De documentaire A Band Called Death vertelt het verhaal van een jonge groep Afro-Amerikaanse broers. Ze wijden hun leven aan rock’n roll, maar dan wel in een tijd waar deze muziek eigenlijk alleen werd gemaakt door de ‘witte jongens’. De broers pasten niet in het plaatje.

Doordat de broers niet een typische rock’n roll band was, kreeg het ook geen podium. Keer op keer werden ze afgewezen. Maar na jarenlang wordt er eindelijk een podium gemaakt voor de band. Dankzij de mastertapes, die ze bewaarde op zolder, krijgen ze in deze documentaire een platform waarvan ze niet hadden durven te dromen.