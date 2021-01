Jaarwisseling was ‘hanteerbaar’

De jaarwisseling is voor de hulpdiensten in het algemeen hanteerbaar geweest, zo meldt de gemeente Zeist. Politie, brandweer en medewerkers van de gemeente hebben in de periode voorafgaand aan oud en nieuw en tijdens de oudejaarsnacht goed en effectief samengewerkt. Ze werden hierbij ondersteund door jongerenwerkers, buurtvaders en vrijwilligers. Die voorbereiding heeft effect gehad.

Zeist - De meeste mensen hielden zich tijdens de jaarwisseling aan de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod. Er zijn geen grote ordeverstoringen geweest. Politie en brandweer konden bijna overal goed hun werk doen. Tijdens de jaarwisseling waren er vijf autobranden. Daarnaast waren er enkele incidenten waarbij agressie tegen hulpverleners speelde.

Bij burgemeester Janssen overheerst een gevoel van tevredenheid: "We leven in een bijzondere tijd. Er is een groot beroep gedaan op onze inzet en onze flexibiliteit. Op de hulpverleners is een appèl gedaan om naast hun normale werk toe te zien en te handhaven op de naleving van de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod. Aan de inwoners is gevraagd om het sociaal verkeer tot een minimum te beperken en de jaarwisseling in huiselijke kring te vieren''.