'Feestverlichting ondergewaardeerd door lockdown'

Een bericht van Audrie Visser. ''De gemeente Zeist heeft dit jaar het centrum van Zeist voorzien van extra mooie verlichting voor de feestdagen. Er is sfeervolle feestverlichting aangebracht over de gehele Slotlaan, Steijnlaan en de Voorheuvel.''

Zeist - ''Op de 1e Hogeweg is een haag geplaatst van prachtige gouden fakkels, evenals het gedeelte vanaf de kruising Slotlaan/Hogeweg richting het Slot van Zeist. Dat is echt feeëriek te noemen.

Wat is het jammer dat het publiek hier tijdens de feestmaanden van het vorige jaar zo weinig van heeft kunnen genieten vanwege de lockdown, want als je niet kunt winkelen, blijven natuurlijk toch veel mensen thuis en missen dan die geweldige kerstsfeer in het centrum.

Alle lof voor de gemeente Zeist die dit jaar haar uiterste best heeft gedaan om de bewoners van Zeist in deze moeilijke tijd toch een sfeervol Zeist aan te bieden. Ik wil u van harte adviseren: als u het nog niet heeft gezien, ga dan snel nog even van de fraaie feestverlichting in het centrum genieten voordat het wordt verwijderd.'' Waarvan akte.