Woningen onder water

Zeist - Maandagavond 11 januari brak de waterleiding op de Utrechtseweg. De bewoners keken gelaten toe hoe een enorme vloedgolf vanaf het fietspad op de Utrechtseweg in Zeist gestaag hun woningen binnenstroomde.

‘’Gelukkig heeft mijn huis een enorme kelder’’, zegt de bewoner van het middelste huis. ‘’Als het nog even doorgaat kan ik weer opnieuw beginnen met opknappen. Na bijna 30 jaar had ik mijn huis een volledige opknapbeurt gegeven met onder andere nieuwe vloeren. Als Vitens het niet snel onder controle krijgt, is alles voor niets geweest.’’

Medewerkers van waterleidingbedrijf Vitens hadden meer dan een half uur nodig om de juiste afsluiters te vinden om de waterstroom te stoppen. Nadat er drie kranen waren dichtgedraaid, stopte de waterstroom uit de leiding. Pas hierna kon de brandweer beginnen met het wegpompen van het water.