Mijn Groene huis informeert bewoners van de gemeente Zeist ook in de eerste maanden van het nieuwe jaar weer over isoleren, ventileren en de collectieve isolatie-actie ‘Heel Zeist Isoleert’. Er zijn online webinars gepland op 27 januari, 18 februari en 17 maart.

Zeist - Tijdens de avond wordt ook de landelijke Subsidieregeling voor isolatie per 1 januari uitgelegd. Daarnaast horen bewoners over hoe ze, als ze gaan verbouwen rekening kunnen houden met beschermde diersoorten die mogelijk in hun huis wonen. De informatieavond start om 20.00 uur. Aanmelden is verplicht en kan via www.heelzeistisoleert.nu

Mijn Groene Huis helpt huiseigenaren in de gemeente Zeist met het maken van de goede keuze bij het isoleren van de woning. Extra aandacht besteden zij aan ventilatie, want isolatie en ventilatie zijn onlosmakelijk verbonden aan elkaar in een warm en comfortabel huis met een gezond binnenklimaat. Isoleren zorgt ook voor een flinke besparing op de energiekosten.

De presentatie over isolatie wordt gedaan door isolatiedeskundige Frank de Vries. Hij heeft al honderden huizen in Zeist bezocht en kent de lokale situatie goed. Annemiek Verstappen van Mijn Groene Huis vertelt over de collectieve actie.