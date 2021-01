Eén loket voor ruim 200 lokale kranten

Adverteren in een huis-aan-huiskrant is een garantie voor succes, dat weten plaatselijke ondernemers allang. Vanaf nu zullen ook nationale adverteerders kennismaken met de kracht van deze lokale media. Via AdLocal.nl: een nieuw gezamenlijk platform van 37 huis-aan-huis-uitgeverijen.

De ruim 200 kranten die bij AdLocal zijn aangesloten, vallen wekelijks bij meer dan 6 miljoen Nederlanders op de deurmat. Een gigantisch bereik, ruim 80 procent van de markt. Bas Stikkelorum, manager bureau & relatie van DPG Media: “Huis-aan-huis is deels een verborgen pareltje van de media: de lezer omarmt de huis-aan-krant massaal. En hopelijk kunnen wij nu met de start van AdLocal ook de adverteerder hierop wijzen en verbinden aan die miljoenen lezers.”

AdLocal biedt een gezamenlijke sales-aanpak van ruim 400 media-adviseurs, waarbij DPG Media de nationale adverteerders bedient. Op de website adlocal.nl vinden adverteerders op één plek alle ins en outs over dit lokale medium en het aanbod van huis-aan-huistitels. Er is een handige selectie-tool waarmee adverteerders op de kaart van Nederland eenvoudig verspreidingsgebieden kunnen selecteren. Met één druk op de knop wordt direct een offerte aangevraagd.

Matthijs Malipaard, directeur van Rodi Media: “Door hét kennis en informatiecentrum te zijn voor huis-aan-huiskranten is AdLocal de centrale plek om lokaal, regionaal en landelijk te inspireren en impact te creëren. Zo laten we naast adverteerders ook de lokale gemeenschap groeien en bloeien.”

Huis-aan-huiskranten hebben nog steeds een enorm bereik en impact in de lokale gemeenschap. 81% van de Nederlanders leest huis-aan-huiskranten en 51% neemt actie naar aanleiding van advertenties in huis-aan-huiskranten. De reclame-tolerantie in huis-aan-huiskranten is het hoogst van alle mediatypen (48%).

AdLocal feestelijk gelanceerd

Op 14 januari is AdLocal feestelijk gelanceerd. Dit gebeurde geheel volgens de huidige richtlijnen via een digitale meeting. Christian van Thillo, executive chairman van DPG Media, heette de 37 bij AdLocal aangesloten uitgevers welkom. Hij complimenteerde de aanwezigen met het nieuwe platform en de belangrijke mijlpaal die de uitgeverijen hiermee neerzetten.

Tijdens deze bijeenkomst keken de deelnemers vooral vooruit naar hetgeen AdLocal nog meer in petto heeft. Zo komt er in de toekomst ook de mogelijkheid om via het loket orders te boeken voor huis-aan-huiskranten en zal het aanbod van lokale media uitgebreid worden met digitale proposities. Het moet een website worden waar alles te vinden is, zoals inspirerende adverteerderscases, maar ook allerlei informatie over bereik en leesdichtheid, reclame-tolerantie en het profiel van huis-aan-huiskrant lezers.

www.adlocal.nl