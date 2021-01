Meer verkopen in hogere prijsklassen in provincie Utrecht

Het aantal verkopen van woningen met een vraagprijs lager dan € 350.000 neemt af in de provincie Utrecht. Tegelijkertijd is het aantal verkopen van woningen met een hogere vraagprijs in het laatste kwartaal van 2020 maar liefst een kwart hoger dan een jaar eerder. Een gevolg van het opdrogende betaalbare aanbod en de forse prijsstijgingen. Dit blijkt uit de kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4 2020 van Molenbeek Makelaars.

Zeist - Kopers in de provincie Utrecht betaalden dit kwartaal gemiddeld € 423.000 voor hun nieuwe woning, dit is ruim € 65.000 meer dan het landelijke gemiddelde. Een jaar geleden was dit verschil nog € 10.000 minder. In de provincie Utrecht zijn de woningprijzen gedurende 2020 met 11% toegenomen. In de gemeenten Utrecht en Amersfoort is een vergelijkbare prijstoename genoteerd.

40% minder aanbod in drie maanden

De keuzemogelijkheden voor woningzoekers worden niet alleen door de stijgende prijzen beperkt, maar ook door het dalende aanbod. In slechts drie maanden tijd is het aanbod in de provincie Utrecht met ruim 1.100 woningen gedaald. Ook in de steden binnen de provincie is het aantal keuzemogelijkheden voor woningzoekers ruimschoots afgenomen. Zo daalde het aanbod dit kwartaal in Utrecht met 320 woningen en in Amersfoort met 150 woningen. In beide gemeenten betekent dit een afname van circa 40%.