Meerdere locaties voor vaccinaties

In navolging op Expo Houten opent GGD regio Utrecht (afgekort GGDrU) op korte termijn zes andere vaccinatielocaties in de regio Utrecht, waaronder twee XL-locaties. Te zijner tijd maken de gemeenten de plekken zelf bekend.

Zeist - GGDrU wil goed bereikbaar zijn en waar mogelijk in iedere gemeente een vaccinatielocatie openen. "Op deze manier kunnen inwoners zich dichtbij en op een laagdrempelige manier laten vaccineren,” aldus Jaap Donker, Directeur Publieke Gezondheid. "We streven ernaar om begin februari te kunnen starten met vaccineren op meerdere locaties.''

De voorbereidingen voor het inrichten en bouwen van de locaties zijn in volle gang. GGDrU heeft gemeenten en andere partijen gevraagd op zoek te gaan naar geschikte locaties. Zodra deze definitief zijn, maken gemeenten de namen van deze locaties zelf bekend.

Daarnaast wil GGDrU op verschillende plekken mobiele bussen units inzetten. Of dit kan is afhankelijk van het soort vaccin waarmee GGDrU kan en mag gaan vaccineren.

Een locatie moet voldoen aan een aantal landelijke richtlijnen. Een belangrijke eis is dat de vaccinatie op een geordende en professionele wijze, volgens richtlijn, uitgevoerd kan worden en dat de locatie 'Covid-19-proof' is.