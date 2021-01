‘Betaalbare woningen bouwen’

De gemeenteraad van Zeist heeft vorige week de gebiedsvisie voor Sortie 16 vastgesteld. Alleen ZeisterBelang stemde tegen.

Zeist - Het plan is om hier 150 tot 200 woningen te bouwen. De gebiedsvisie is opgesteld door de provincie Utrecht om woningbouw mogelijk te maken aan de Amersfoortseweg in Zeist, vlakbij Soesterberg. Dit project heet Sortie 16 en ligt tussen het woonwagencentrum Beukbergen en het bedrijventerrein Soesterberg-Noord.

Een motie voor meer betaalbare woningen voor huishoudens met een middeninkomen op deze plek werd omarmd door de partijen met uitzondering van ZeisterBelang. Op initiatief van drie partijden geldt bij nieuwbouwprojecten vanaf 40 woningen de aanvullende voorwaarde dat minimaal de helft van de woningen gerealiseerd dient te worden in de categorieën ‘Sociale huur’ en ‘Middeldure koop (laag)/middeldure huur.