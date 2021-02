Zeister voetbaltrainers aan het woord

Kijk eens naar een wedstrijd op televisie zonder toeschouwers. Is dat niet hopeloos? Nu ben ik op een leeftijd dat ik geen voetballer meer kan zijn, maar je zal nog een voetballer zijn die graag elk weekend effe een balletje wil trappen, of je nou in het 1ste of in het 5de voetbalt. We missen het allemaal.

door Henk Martens

Zeist - Hoe gaat de toekomst eruit zien? Wat gaat de KNVB doen met hun competitie? En dan bedoel ik de competitie bij de amateurs van hoog tot laag, van vrouwen tot mannen. Dan hebben we nog onze vele trainers waar ik aan moet denken.

Ik ben eens op zoek gegaan (via de mail) naar de trainers van Jonathan, DOSC, FZO, Patria, Zeist, Saestum, helaas kreeg ik sv Austerlitz niet te pakken (wie kan mij helpen?). Dankjewel Remco Classens, Robin van Holst, Richard Schuppen, Rob Zomer, Coco Fares, Gerard Pouw, David Romijn voor jullie zeer gewaardeerde medewerking.

Natuurlijk ging het eerste contact via hun vereniging. Die hebben dan weer te maken met de AVG en kunnen/mogen/willen die gegevens niet zomaar sturen. Allemaal begrijpelijk. Maar gelukkig wilde iedereen meewerken.

Ik had voor de trainers wat punten opgesteld die ze mochten beantwoorden. Wel leuk is het dan, die antwoorden. Dan denk ik maar weer: sommigen kunnen beter praten dan schrijven. Ik werd zelfs als gast uitgenodigd om te kijken hoe er in deze tijd getraind wordt. Ik ga zeker bij meer verenigingen kijken als ik word toegelaten, dat zal toch wel?

De vragen waren:

De vorige competitie werd plotseling afgesloten, in september zijn we opnieuw begonnen en nu is er weer een stop. Hoe gaat u daar persoonlijk mee om?

Hoe kunt u de spelers motiveren in deze gekke competitie?

Maakt u het ook mee dat door deze situatie er spelers zijn die zeggen, ik kan het allemaal niet meer opbrengen om mijn vrije tijd op te geven, ik ga lekker wat lager voetballen, minder trainen, kost minder vrije tijd.

Zijn er misschien spelers extra gemotiveerd om straks vol er tegen aan te gaan?

Bent u zelf nog wel volop gemotiveerd?

Denkt u dat er gelijk wedstrijden kunnen worden gespeeld of moet er eerst een paar weken (hoeveel) getraind worden?

Als alles mee zit kan er half januari 2021 begonnen worden, dan moeten er nog ruim 20 wedstrijden gespeeld worden, dat zou betekenen tot juni door blijven voetballen. Is dat haalbaar?

Robin van Holst (DOSC)

De vorige competitie werd plotseling afgesloten, in september zijn we opnieuw begonnen en nu is er weer een stop. Hoe gaat u daar persoonlijk mee om?

Als trainer is dit lastig omdat we stoppen voor een ieders gezondheid, maar stoppen en dan na een lange adempauze weer starten moet elke keer weer gedoseerd plaatsvinden, ter voorkoming van blessures. Dus die twee zaken ten aanzien van gezondheid bijten elkaar. Voor het team is het lastig omdat ze bij de eerste lockdown in een lekkere flow zaten en nu bij de start van de competitie ook een prima reeks hebben neergezet.

Hoe kunt u de spelers motiveren in deze gekke competitie?

Wanneer we gewoon kunnen voetballen is het geen probleem om ze te motiveren. Maar nu dat we alleen maar mogen trainen op 1,5 meter met 4-tallen of nu zelfs in 2-tallen is heel lastig. Ik probeer dit op te lossen met een competitievorm “king of corona” waarin ik spelletjes verzin waarbij ze punten kunnen behalen. Ik hou de stand bij van alle trainingen en zo kunnen ze aan het eind van deze lockdown zien of ze gewonnen of verloren hebben. Maar ideaal is het niet. Tenslotte zitten ze op voetbal om wedstrijden te kunnen spelen.

Maakt u het ook mee dat door deze situatie er spelers zijn die zeggen, ik kan het allemaal niet meer opbrengen om mijn vrije tijd op te geven, ik ga lekker wat lager voetballen, minder trainen, kost minder vrije tijd.

Nee, dat maak ik niet mee. Ik heb een jonge enthousiaste groep die graag wil voetballen.

Zijn er misschien spelers extra gemotiveerd om er straks vol tegenaan te gaan?

Dat weet ik niet. Op dit moment voelt het als moeten trainen zonder echt daadwerkelijk zicht te hebben waarop.

Bent u zelf nog wel volop gemotiveerd?

Lastig. Ik ben voetbaltrainer omdat ik van voetballen hou en omdat ik teamvorming en alles wat erbij hoort prachtig vind. Dit is in deze tijd wel tot een minimum beperkt.

Denkt u dat er gelijk wedstrijden kunnen worden gespeeld of moet er eerst wat weken (hoeveel) getraind worden?

Het zou verstandig zijn om eerst paar weken te trainen. In amateurvoetbal verwacht ik sowieso veel blessures omdat er in 1 keer te hard of in deze tijd helemaal niet getraind wordt door spelers en teams. Zeker bij een koude start zal dit na een paar weken veel problemen kunnen opleveren.

Als alles meezit kan er half januari 2021 begonnen worden, dan moeten er nog ruim 20 wedstrijden gespeeld worden, dat zou betekenen tot juni door blijven voetballen. Is dat haalbaar?

Theoretisch is het haalbaar. Persoonlijk denk dat het virus bij de start niet weg is en dat een nieuwe aanpassing van de competitie na een paar weken weer zal gebeuren.



Rob Zomer (vv Jonathan)

Voetbal is een belangrijk deel van mijn leven, ik ben behalve liefhebber al jaren amateur voetbaltrainer op verschillende niveaus bij diverse clubs. Op dit moment ben ik hoofdtrainer van VV Jonathan in Zeist. Daarnaast heb ik ook een voetbalschool en ben/was ik werkzaam bij FC Utrecht Business (nu even “was” omdat er geen business-publiek bij de wedstrijden mag komen).

We trainen met Jonathan nog wel op dinsdag en donderdag, met de bijbehorende restricties, maar ik mis de wedstrijden. Bijvoorbeeld de voorbereiding op de aankomende tegenstander en de spanning in de wedstrijd.

We trainen nu nog in zeer kleine groepjes, bijna niet te doen maar we maken er het beste ervan. We zijn in ieder geval actief en blijven zo toch nog redelijk fit. Dat we op donderdag meteen naar huis moeten is natuurlijk vervelend want in het amateurvoetbal zijn 3e helft momenten ook waardevol. Maar goed, het is niet anders en er zijn genoeg ergere dingen te bedenken. Ik zou dus zeggen: kom maar op met dat vaccin zodat we weer wedstrijden kunnen spelen.

Deze gedachtegang speelt ook bij mijn spelers, ze komen gemotiveerd en met veel plezier trainen maar willen inmiddels ook wel weer om het “Eggie” spelen, of gewoon op een training een partijspel spelen.

Aan mij zal het in ieder geval niet liggen. Ik weet dat we straks er weer klaar voor moeten zijn. Onze doelstelling blijft gewoon onveranderd, we willen dolgraag promoveren naar de 2e klasse. Het is te hopen dat we half januari goed voorbereid aan competitiewedstrijden kunnen beginnen.

Hoe die rest-competitie eruit gaat zien, daar wordt over gespeculeerd. Maar zoals ik al zei: als we maar weer kunnen voetballen, dat is het belangrijkste en of dat dan tot in juni moet gebeuren mag geen probleem zijn, voor mij in ieder geval niet.

Richard van Schuppen (s.v. Zeist)

De vorige competitie werd plotseling afgesloten, in september zijn we opnieuw begonnen en nu is er weer een stop. Hoe gaat u daar persoonlijk mee om?

Vervelend dat er voor de tweede keer een stop is. Er zit niks anders op om het te accepteren, want de gezondheid staat op nummer één. Je probeert als trainer in deze periode creatief bezig te zijn door in kleinere groepjes te trainen en persoonlijke gesprekken te voeren.

Hoe kunt u de spelers motiveren in deze gekke competitie?

De spelers hebben de opdracht gekregen om ook zelf de conditie op peil te houden. Dit kan in de sportschool maar ook door duurloop. De geblesseerde spelers volgen programma’s bij hun fysio’s. Spelers missen het trainen naar een wedstrijd toe. Ook zeggen ze makkelijker af voor een training op dit moment. Lager voetballen is niet aan de orde. iedereen heeft het volste vertrouwen dat we in januari/februari weer competitie gaan spelen. Voor sommige spelers komt deze periode goed uit. Dat zijn de geblesseerde spelers die nu fit kunnen worden.

Bent u zelf nog wel volop gemotiveerd?

Ikzelf ben zeker gemotiveerd. Wekelijks is er contact met spelers en staf. Door de kleinere groepjes doe ik de trainingen samen met de staf.

Denkt u dat er gelijk wedstrijden kunnen worden gespeeld of moet er eerst wat weken (hoeveel) getraind worden?

Ik verwacht dat we ongeveer vier weken voor de herstart van de competitie weer met zijn allen mogen trainen. Ook zouden we dan waarschijnlijk oefenwedstrijden mogen spelen.

Als alles meezit kan er half januari 2021 begonnen worden, dan moeten er nog ruim 20 wedstrijden gespeeld worden, dat zou betekenen tot juni door blijven voetballen. Is dat haalbaar?

Er zijn verschillende scenario’s om de competitie uit te spelen. De KNVB moet daar een beslissing over nemen. Het zou zomaar kunnen zijn dat we een halve competitie gaan spelen. We gaan het zien.

Remco Claessens (FZO)

De vorige competitie werd plotseling afgesloten, in september zijn we opnieuw begonnen en nu is er weer een stop. Hoe gaat u daar persoonlijk mee om?

Natuurlijk is het allemaal niet leuk en zeker niet als je lekker op weg bent met je ploeg. Weer op conditie, klaar voor de wedstrijden, en volop weer in de spanning en alles. Maar we wisten wel in ons achterhoofd allemaal dat dit kon gebeuren natuurlijk. Het is gewoon accepteren en hopen dat we er met z’n allen door heen komen en gezond. Zelf kan ik goed relativeren, en nogmaals voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.

Hoe kunt u de spelers motiveren in deze gekke competitie?

Ik heb het geluk dat ik een supergoede selectie hebt dit jaar, en deze jongens trekken elkaar er wel doorheen. Wij als staf motiveren de spelers door verschillende challenges uit te voeren. Maar nogmaals: dit komt voor een groot deel al zelf uit de groep. Dat is wel makkelijker voor een trainer.

Maakt u het ook mee dat door deze situatie er spelers zijn die zeggen, ik kan het allemaal niet meer opbrengen om mijn vrije tijd op te geven, ik ga lekker wat lager voetballen, minder trainen, kost minder vrije tijd?

Bij ons is er niemand afgehaakt tot nu toe. Ze blijven gewoon voor zichzelf trainen en laten dat ook zien door middel van de filmpjes in de groepsapp. Ze staan te springen om elkaar weer te zien. Ik krijg elke dag berichten: wanneer we weer beginnen. Sommigen willen ook individueel trainen, daar help ik sommige spelers dan mee. Leuk om te doen, en ik verwacht dat ze allemaal extra gemotiveerd weer op het veld verschijnen.

Bent u zelf nog wel volop gemotiveerd?

Zelf sta ik nu nog steeds 4/5 dagen op het veld, ik train de jeugd ook bij FZO. Zelf blijf ik altijd gemotiveerd, nogmaals er zijn dingen bezig in de wereld die verschrikkelijk zijn. Ik kijk er ook naar uit om weer te starten met een groepstraining.

Denkt u dat er gelijk wedstrijden kunnen worden gespeeld of moet er eerst wat weken (hoeveel) getraind worden?

We zullen toch eerst een week of drie, vier moeten trainen, en een aantal oefenwedstrijden moeten spelen, anders is het snel klaar en lopen de blessures hard op, denk ik.

Als alles meezit kan er half januari 2021 begonnen worden, dan moeten er nog ruim 20 wedstrijden gespeeld worden, dat zou betekenen tot juni door blijven voetballen. Is dat haalbaar?

Het kan allemaal haalbaar zijn, maar of het gezond is, geen idee. Wat dacht je van clubs zonder kunstgras, die krijgen echt vette problemen, en zullen moeten gaan inhalen doordeweeks. Daar wordt je niet vrolijk van, kan ik je zeggen.

Coco Fares (Patria)

De vorige competitie werd plotseling afgesloten, in september zijn we opnieuw begonnen en nu is er weer een stop. Hoe gaat u daar persoonlijk mee om?

Zelf verveel ik me niet snel. Lezen, klussen rondom het huis, buiten activiteiten. Ik zie wel de wanhoop bij jongere collega’s, maar dat is een goede leerfase voor hen.

Hoe kunt u de spelers motiveren in deze gekke competitie?

We proberen de spelers te motiveren door veel met de bal te doen in wedstrijdvorm. Ze betalen contributie, dus ik vind dat we ze ook iets moeten bieden.

Maakt u het ook mee dat door deze situatie er spelers zijn die zeggen, ik kan het allemaal niet meer opbrengen om mijn vrije tijd op te geven, ik ga lekker wat lager voetballen, minder trainen, kost minder vrije tijd?

We merken dat bepaalde type spelers minder motivatie hebben. De liefhebbers verzaken nooit. We hebben ook wat leden die ver weg wonen en die haken wel af dan. Ook hebben we wat zorg-zzp’ers. Zij zitten met zoveel werk dat een enkeling ook (tijdelijk) gestopt is, maar die komt denk ik wel terug als miljonair en sponsor.

Zijn er misschien spelers extra gemotiveerd om er straks vol tegenaan te gaan?

Bijna iedereen mist het spel en realiseert zich nu ook dat het eigenlijk wel een deel van hun leven is. Dat zijn ook echte liefhebbers. Zelf vind ik het spelletje ook erg leuk en het mag van mij zo weer beginnen, mits het veilig is.

Denkt u dat er gelijk wedstrijden kunnen worden gespeeld of moet er eerst wat weken (hoeveel) getraind worden?

Meteen weer beginnen is voor velen funest. Ondanks de 5 wissels gaan er veel blessures ontstaan. Ik vind het ook onverantwoord om de hele competitie af te spelen. De eerste helft afspelen is realistischer. Misschien met een leuke nacompetitie naar boven en naar beneden.

Gerard Pouw (Saestum mannen)

De vorige competitie werd plotseling afgesloten, in september zijn we opnieuw begonnen en nu is er weer een stop. Hoe gaat u daar persoonlijk mee om?

Ik begon met een nieuwe uitdaging binnen mijn club. Ik loop al wat jaren mee, en probeer altijd creatief te zijn met tegenslagen.

Hoe kunt u de spelers motiveren in deze gekke competitie?

Wij trainen gewoon door wel aangepast naar de Corona normen.

Maakt u het ook mee dat door deze situatie er spelers zijn die zeggen, ik kan het allemaal niet meer kunnen opbrengen?

Nee, wel spelers die het niet zien zitten om met 2 spelers in een afgebakende ruimte te trainen.

Zijn er misschien spelers extra gemotiveerd om straks vol er tegen aan te gaan?

Jazeker! We hebben een doelstelling om in de promotiepoule te komen, dat motiveert de spelers.

Bent u zelf nog wel volop gemotiveerd?

Uiteraard, dat is een vereiste voor een trainer/coach

Denkt u dat er gelijk wedstrijden kunnen worden gespeeld of moet er eerst wat weken getraind worden?

Vier weken voorbereiding is wenselijk.

Als alles mee zit kan er half januari 2021 begonnen worden, dan moeten er nog ruim 20 wedstrijden gespeeld worden, dat zou betekenen tot juni door blijven voetballen. Is dat haalbaar?

Dat laten we over aan de KNVB.

David Romijn (Saestum Vrouwen-1)

De vorige competitie werd plotseling afgesloten, in september zijn we opnieuw begonnen en nu is er weer een stop. Hoe gaat u daar persoonlijk mee om?

Ik vind het een uitdaging om te kijken of we gegeven de omstandigheden als team zodanig bezig kunnen blijven dat we met voorsprong uit deze periode komen als de competitie weer gestart is.

Hoe kunt u de spelers motiveren in deze gekke competitie?

Spelers vinden het soms moeilijk, maar over het algemeen willen ze graag de beste zijn, competitie of niet. Om die reden hebben we vrijwel alle oefeningen tijdens alle trainingen gekoppeld aan een individuele ranglijst waarvoor je punten kunt halen.

Maakt u het ook mee dat door deze situatie er spelers zijn die zeggen, ik kan het allemaal even niet meer opbrengen?

Nee, dat maak ik niet mee.

Zijn er misschien spelers extra gemotiveerd om straks vol ertegenaan te gaan.

Ik weet nog hoe de intensiteit en de stemming was toen trainen weer mocht na de eerste lockdown, dat was genieten voor spelers en staf en dat zal nu zeker niet minder zijn.

Bent u zelf nog wel volop gemotiveerd?

Ja, ik vind dat ik zelf als trainer het voorbeeld moet geven door alleen maar meer energie in de trainingen te leggen.

Denkt u dat er gelijk wedstrijden kunnen worden gespeeld of moet er eerst wat weken getraind worden?

Het lijkt me verstandig om eerst een paar weken training toe te staan waarbij contact toegestaan is voordat de wedstrijden meteen beginnen. Dat is toch een andere manier van je lichaam gebruiken en daar moeten spelers weer aan wennen.

Als alles meezit kan er half januari 2021 begonnen worden, dan moeten er nog ruim 20 wedstrijden gespeeld worden, dat zou betekenen tot juni door blijven voetballen. Is dat haalbaar?

Ja, de vraag is of we tegen die tijd massaal op vakantie kunnen/willen/mogen, maar wedstrijden tot en met juni lijkt me geen probleem.

Vrouwenvoetbal

De amateurvoetbalclub Saestum heeft vooral naamsbekendheid dankzij zijn vrouwenafdeling. Het hoogste elftal werd acht keer Nederlands kampioen (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2005 en 2006), pakte driemaal de nationale beker (1997, 1998, 2004) en won tweemaal de Super Cup Nederland (2005, 2006). Sinds het seizoen 2007/’08 is de hoofdklasser als kweekvijver verbonden aan FC Utrecht, één van de zeven teams in de Eredivisie voor vrouwen. In het eerste seizoen van het eredivisievoetbal werd Saestum kampioen in de Hoofdklasse (2008). Saestum is nog steeds het enige damesteam in Nederland dat de kwartfinales van de UEFA Womens Cup heeft gehaald.