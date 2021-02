Coureur Morris Schuring in rijderspoule

Morris Schuring uit Den Dolder is opgenomen in de rijderspoule van de KNAF Academy. Het programma verenigt de grootste talenten van de Nederlandse autosport- en kartingbond.

Den Dolder - De vijftienjarige coureur verdiende zijn selectie na een succesvol debuut in de autosport. Morris werd afgelopen jaar knap tweede in de Porsche Carrera Cup Benelux.

“Ik ben er heel erg blij mee. Voor mij is voelt het als erkenning van waar ik mee bezig ben”, aldus Morris tegenover RaceXpress.nl. Hij is de jongste autocoureur is die in het programma is opgenomen. “Dat ik bij deze groep talenten kom, maakt me alleen maar sterker. De erkenning die ik hiermee krijg, maakt me blij.”

De KNAF Academy voorziet erin de beste jonge coureurs van Nederland te begeleiden op hun weg naar de top van de autosport.