Werkzaamheden Utrechtseweg van start

Maandag 15 februari starten de voorbereidende werkzaamheden aan de Utrechtseweg tussen de Jordanlaan en het kruispunt De Dreef/Kromme Rijnlaan. De Utrechtseweg is een belangrijke toegangsweg voor Zeist. Om de doorstroming van fiets- auto en busverkeer te verbeteren legt de gemeente een fietstunnel aan van de Kromme-Rijnlaan naar de Dreef en komt er een extra rijstrook om Zeist uit te rijden.

Zeist - ‘Het is een fors project, maar wel één die noodzakelijk is voor de bereikbaarheid van Zeist. Fietsers kunnen straks veilig en comfortabel onder de Utrechtseweg door. Bovendien zorgt de nieuwe inrichting van dit stuk Utrechtseweg ook voor een betere doorstroming van auto- en busverkeer. Hiermee blijft Zeist de komende jaren goed bereikbaar voor alle verkeersdeelnemers’ aldus wethouder Wouter Catsburg.

Onder de Utrechtseweg door komt een fietstunnel waardoor fietsers straks zonder te stoppen van de Kromme-Rijnlaan naar de Dreef kunnen fietsen. Slimme verkeerslichten zorgen ervoor dat het verkeer optimaal op elkaar afgestemd wordt. Daarnaast legt de gemeente een extra rijstrook aan om Zeist uit te rijden. De gemeente Zeist heeft subsidie gekregen van de provincie Utrecht voor het aanleggen van de fietstunnel.



Vergroenen en afkoppelen



Naast een betere doorstroming biedt de nieuwe inrichting ook de mogelijkheid om de omgeving te vergroenen, woningen en bedrijven beter aan te sluiten, stiller asfalt aan te leggen het regenwater af te koppelen van het rioolstelsel.



Planning werkzaamheden

Op 15 februari start de gemeente met het kappen van een aantal bomen. Dit gebeurt zoveel mogelijk buiten de spits. Tijdens de werkzaamheden is de weg niet afgesloten, er is wel enige hinder. In mei starten de werkzaamheden aan het kruispunt en de fietstunnel. Dit gaat gepaard met (verkeers) overlast. Om de overlast te beperken sluit de gemeente het kruispunt drie weekenden af. Het is op dit moment nog niet bekend welke weekenden dit zijn. De werkzaamheden aan de Utrechtseweg duren naar verwachting tot eind 2021.



Meer informatie



Meer informatie over het project is te vinden op www.zeist.nl/utrechtseweg. Inwoners en andere geïnteresseerden kunnen op de hoogte blijven van het project via ‘De BouwApp’. Deze is gratis te downloaden via de App Store of Google Play. Zoek op ‘Herinrichting Utrechtseweg Zeist’.