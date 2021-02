Adviescommissie deelt ervaringen

De Inwoners Advies Commissie (IAC) is alweer enige weken druk bezig met opstellen van een advies om de inkomsten en uitgaven van de gemeente Zeist weer in balans te brengen. Dit gebeurt onder de noemer ‘Samen in Balans’.

Zeist - Een delegatie van de commissieleden gaat donderdag 18 februari online in gesprek met de gemeenteraad en het college over hun ervaringen tot nu toe. De bijeenkomst duurt van 20.00 uur tot 21.30 uur en is online te bekijken via www.zeist.nl/iac. De bijeenkomst kan via dezelfde link ook op een later moment worden bekeken.

Tijdens de bijeenkomst gaat het gesprek over vragen als: hoe is de samenwerking en dynamiek in de IAC? Wat valt hen als inwoners op, wat heeft hen verrast? Hebben IAC-leden voldoende informatie en ondersteuning om tot voorstellen te komen? De inhoud van het advies dat de IAC voorbereidt, is geen onderdeel van het gesprek. Dat advies presenteert de IAC op 30 maart aan raad en college.

