Servicepunt voor groen dak

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en provincie Utrecht willen meer groene daken in de regio realiseren. De start van een servicepunt moet dat mogelijk maken.

Zeist - Een groen dak heeft meerwaarde voor biodiversiteit, waterberging, verkoeling en het creëren van meer leefruimte.

In de provincie Utrecht ligt ongeveer 56 vierkante kilometer dak. Een groot deel daarvan is nu nog onbenut. Het Servicepunt Duurzame Daken gaat inwoners en bedrijven helpen bij het realiseren van groene daken. Tot 22 maart kunnen bedrijven en buurten gratis dakconstructieberekeningen en ‘quickscans’ aanvragen. Deze worden beschikbaar gesteld door de provincie Utrecht. De website is te vinden op www.nmu.nl/servicepunt-duurzame-daken.

Voor particulieren geldt dat een project met minimaal tien buren van start moet gaan.