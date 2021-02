De paddentrek is weer begonnen: kijk goed uit

De paddentrek is weer begonnen. De komende maanden steken veel padden, kikkers en salamanders ‘s avonds de straat over, op weg naar hun voortplantingswater. Paddenwerkgroep Zeist-Noord verzoekt bestuurders daarom om vanaf het invallen van de schemering rustig te rijden en goed uit te kijken.

Zeist - Meer aandacht voor de padden is volgens de werkgroep hard nodig, want hun aantallen lopen zorgwekkend achteruit. Het aantal gewone padden in Nederland is sinds 2008 zelfs gehalveerd, blijkt uit cijfers van onderzoeksinstantie RAVON.

Er zijn in Zeist talloze locaties waar paddentrek plaatsvindt. Eigen oplettendheid is nodig, omdat er dikwijls geen waarschuwingsborden staan. Op wegen door de natuur, zoals de Woudenbergseweg, steken regelmatig padden over. Maar de diertjes gaan bijvoorbeeld ook woonwijken in, op weg naar die ene vijver waar ze zich elk jaar voortplanten. Vooral op vochtige, milde avonden en nachten gaan veel amfibieën aan de wandel. De grootste bekende hotspots in Zeist zijn de Jagersingel, Lorentzlaan, Lindenlaan, Oude Arnhemseweg, Breullaan (rond het pannenkoekenhuis) en De Dreef. Op deze locaties zijn ‘s avonds vrijwilligers actief om padden veilig de weg over te helpen.

Aanmelden

Meer weten of aanmelden? Mail dan naar paddenwerkgroepzeistnoord@gmail.com.