Nieuw recordaantal zonnepanelen

Op dit moment hebben 98.876 huishoudens in de provincie Utrecht zonnepanelen geregistreerd bij netbeheerder Stedin. Zonnepanelen zijn erg populair. In 2020 lieten 25.213 inwoners van de provincie zonnepanelen op hun dak installeren. Dat is een nieuw record.

Zeist - Ongeveer 17 procent van alle huishoudens in de provincie wekt nu z’n eigen zonnestroom op.

Op het meest zonnige moment van de dag leveren de zonnepanelen op daken van bewoners van de Utrechtse provincie een vermogen van 338 megawatt. Omgerekend leveren die zonnepanelen jaarlijks ongeveer 275 miljoen kilowattuur aan groene stroom op. Dat is genoeg om jaarlijks het elektriciteitsverbruik van gemiddeld 100.000 huishoudens CO2-neutraal te maken.

‘’Zonnepanelen worden steeds goedkoper, zijn makkelijker te verkrijgen en een aantrekkelijke investering’’, zegt CTO David Peters van Stedin.